Mi objetivo de cada día al comenzar a redactar es otorgarte un buen entretenimiento. Lo mejor de todo es que será corto, pero te mantendrá concentrado y te despejará de tus preocupaciones. Consiste de un reto visual que no es tan simple de resolverlo, pues deberás contar con una buena observación para conseguir la victoria. ¿Estás preparado para asumir este desafío mental? Ten en cuenta que contarás con un total de 7 segundos.

Antes de que comiences con tu participación, te quiero explicar por qué te incentivo a realizar retos visuales. Te confieso que estos juegos mentales lograron mejoras significativas en mi vida, pues mejoraron mi capacidad de visualización y me concentro más cuando ejecuto alguna actividad. Se me hace fácil fijarme en los detalles mínimos o cuando debo buscar un objeto que supuestamente está perdido, pero no serían los únicos beneficios.

Este tipo de pruebas se posiciona como una herramienta valiosa que estimula cada parte de tu cerebro. Según un estudio realizado por Unicef , mientras te diviertas desarrollando algún reto o acertijo visual, videojuego u otra actividad recreativa, se está trabajando aspectos fundamentales de las aptitudes motoras y sociales. En el aspecto emocional, tu estado de ánimo mejora en caso ganes, pues se libera dopamina; además, tus niveles de estrés se reducen. Es por estas razones que debes implementar estos ejercicios.

¿Encontrarás la palabra ‘TRATA’ en segundos?

En la imagen visualizas que la palabra TRATO se repite en muchas ocasiones, pero hay un detalle que debes tener en cuenta: una de ellas dice TRATA. Tu deber será encontrarla sin que el cronometro llegue a cero. No será simple; sin embargo, te daré una serie de consejos que te servirán:

Relájate y respira profundamente

Mira desde diferentes perspectivas. No te centres en una.

Divide la imagen en secciones

Haz pausas breves si te alcanza el tiempo.

Reto visual: Usa tu capacidad de observación para encontrar la palabra diferente. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

Presta atención a la imagen porque allí conocerás en qué parte se ubicaba la palabra TRATA. No es relevante si ganaste o perdiste, pues pretendo que desarrolles estos juegos mentales para que obtengas mejoras en tus habilidades.

Reto visual: Sigue practicando hasta que encontrar cosas ocultas se te haga más sencillo. (Creación: Mag)