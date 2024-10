En caso estés buscando algo que active tu concentración de manera instantánea, entonces te encantará el reto visual que te enseñaré en estos momentos. Siempre tengo en consideración mostrarte actividades que te otorguen algún beneficio a tus habilidades cognitivas. En esta oportunidad, tendrás que ser rápido porque deberás encontrar una palabra que se esconde entre otras. No contarás con mucho tiempo, ya que dispones de un máximo de 7 segundos. ¿Consideras que superarás este desafío sin problemas?

Permíteme explicarte por qué insisto tanto en que desarrolles retos visuales. Desde mi punto de vista, son más que un simple pasatiempo, ya que me ayudaron a mejorar mi enfoque y a detectar los detalles más pequeños. Ahora me resulta más fácil ubicar objetos ocultos y ejecuto con mayor efectividad mis actividades, pero no consideres que serían los únicos beneficios.

Unicef precisa que estas actividades recreativas no solo se encargan de trabajar las habilidades cognitivas y sociales, sino que también entregan beneficios emocionales. Al ganar, se libera dopamina que ocasiona una mejora en el estado de ánimo y se disminuye el estrés acumulado. Por esa razón considero que vale la pena incluir estos juegos en tu vida diaria.

¿Dónde está la palabra LIBRA?

Como notarás, LIBRO se repite en muchas ocasiones y parece que no existiera alguna diferencia, pero deberás encontrar LIBRA que es la palabra diferente. La mejor forma de superar este juego es relajarte, concentrarte y observar rápidamente. ¿Listo para intentarlo?

Reto visual: Usa tu capacidad de observación para ubicar la palabra LIBRA. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Ubicaste la palabra antes que se acaben los 7 segundos? De lograrlo, te felicito, pero en caso fallaste o el tiempo no fue suficiente, te revelaré en qué parte del gráfico está LIBRA. Sigue realizando este tipo de ejercicios mentales para mejorar tu capacidad de observación.

Reto visual: Estos juegos que ponen a prueba tu observación son necesarios. Mejorarán tus habilidades cognitivas. (Crédito: Mag)