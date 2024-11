Una prueba interesante te espera en esta ocasión. Se trata de un reto visual que te revelará cómo se encuentra tu capacidad de observación. La misión que tendrás ahora será buscar una palabra que se diferencia del resto, pero no es tan fácil como imaginas. Tienes que ser muy minucioso para hallarla; no obstante, existe un problema: la cantidad de segundos que dispones. Unos ojos dotados son capaces de superar este ejercicio. ¿Preparado para jugar? Es momento de demostrar de qué estás hecho.

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me causan diversión en mis ratos libres, pero eso no sería lo que me motiva más. En realidad, aumentaron el nivel de mi observación y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que obtendrías.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Dónde está la palabra CARRO?

Como visualizarás en la imagen, CARDO se está repitiendo muchas veces y pareciera que no existe otra palabra. Sin embargo, te diré que CARRO está camuflada y está a la espera de ser hallada. Para ganar, cuentas con 7 segundos para superar este desafío. ¿Lo lograrás? ¡Descúbrelo!

Reto visual: En alguna parte de la imagen se ubica la palabra CARRO. ¿Lo encontrarás a tiempo? (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto visual

Antes de mostrarte el resultado, quiero felicitarte por haberlo intentado, sin importar si ganaste o perdiste. De esa forma estás entrenando esta zona vital de tu cuerpo que son los ojos y poco a poco te será más sencillo ubicar objetos ocultos. Ahora, conocerás en qué parte del gráfico se escondía la palabra CARRO. ¡Presta atención!

Reto visual: Este tipo de pruebas son ideales para mejorar la agudeza visual. Sigue entrenando. (Creación: Mag)