¿Te consideras un gran observador y eres capaz de encontrar cualquier cosa rápidamente? Eso evidencia que tu agudeza visual está en buen estado, pero podrás confirmar si cuentas con esta habilidad si te animas a desarrollar este reto visual , cuyo objetivo es detectar una palabra oculta entre muchas otras; no obstante, ten en consideración que ésta es diferente. Para superar la actividad, contarás con un máximo de 6 segundos. ¡Qué esperas para jugar!

Me considero un habitual jugador de retos visuales, ya que me causan diversión en mis tiempos libres, pero eso no sería lo que me motiva más. En realidad, aumentaron el nivel de mi observación y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Dónde está la palabra diferente?

Llegó el momento de saber si tu vista es privilegiada. Como notarás, la palabra LODO se repite en muchas ocasiones y parece que no hay un detalle diferente, pero te comentaré que LOBO está oculta y espera ser encontrada. Ese será tu desafío y no dispones de mucho tiempo. ¿Listo? ¡El conteo regresivo comenzó!

Reto visual: En alguna parte de la imagen se esconde la palabra LOBO. Aplica tu agudeza ocular. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto visual

Los segundos se acabaron. Si encontraste el objetivo en el tiempo establecido, eso demuestra tu buena observación, pero en caso de fallar, aquí conocerás dónde se ubicaba y de todas formas quiero felicitarte por intentarlo, pues de esa manera estás entrenando este importante sentido humano. ¡Gracias por tu participación!

Reto visual: Solo unos cuantos participantes fueron capaces de encontrar la palabra distinta. Sigue practicando. (Creación: Mag)