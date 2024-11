En esta ocasión, te presentaré un reto visual que está diseñado para buenos observadores, pues deberás encontrar una palabra totalmente distinta a las demás. Si tu agudeza visual está en un increíble nivel, te aseguro que esta actividad no será tan complicada como imaginas, pero hay un detalle que debes tener en cuenta: solo contarás con un máximo de 5 segundos. ¿Consideras que vencerás la dificultad de este juego? ¡Es momento que demuestres que tus ojos son muy rápidos!

Me considero un habitual jugador de retos visuales, ya que me causan diversión en mis tiempos libres, pero eso no sería lo que me motiva más. En realidad, aumentaron el nivel de mi observación y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Cuál de estas palabras no tiene tilde?

La imagen te está presentando que la palabra RÍO se está repitiendo en decenas, pero el detalle es el siguiente: una de ellas no tiene su tilde respectiva. Recuerda que debes encontrarlo en el tiempo establecido. Parece algo complicado; no obstante, tienes que intentarlo. ¡Comenzó el conteo!

Reto visual: Una de estas palabras no tiene tilde en la I. ¿La encontrarás a tiempo? (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Ya sabes en qué parte de la imagen está el objetivo? Si te costó o el tiempo se te agotó, en el siguiente gráfico podrá saberlo. Para que agudices tu vista es necesario que sigas realizando este tipo de actividades. ¡Te espero en una próxima ocasión con más ejercicios visuales!

Reto visual: Pocos fueron los afortunados en ubicar el vocablo sin tilde. (Creación: Mag)