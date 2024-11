Es momento de conocer en qué nivel se encuentra tus cálculos mentales y eso lo lograré con una actividad que está consiguiendo gran popularidad en las redes sociales: me refiero a un reto matemático . No te confíes porque, en cuestión de segundos, deberás sumar, restar, multiplicar o dividir con el objetivo de hallar la respuesta correcta. ¿Estarás a la altura? No lo pienses más y descubre si eres una persona con buen dominio en números.

¿Por qué es recomendable que desarrolles ahora este reto matemático? Basándome en un artículo de la Universidad del Sur de México, estas pruebas mentales ayudan a mantener un pensamiento analítico, potencian la habilidad investigadora, contribuyen en la evolución de la agilidad mental, incentivan la capacidad de raciocinio y fomentan la curiosidad. ¡Qué esperas para jugar!

¿Tu rapidez mental superará este ejercicio?

Lee atentamente este enunciado numérico: 10 + 20 x 30 - 40 + (50 x 60). Si te concentras totalmente y aplicas todos tus conocimientos, te aseguro que el límite de 10 segundos no será problema alguno. ¡Es hora de que lo intentes porque comienza la cuenta regresiva!

Reto matemático: Trata de que tu rapidez mental sea efectiva en esta ocasión. No tienes mucho tiempo. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

Quizás los números de dos dígitos te hayan complicado al momento de resolverlo y te hacía perder segundos valiosos, pero eso se puede mejorar con una práctica constante. En la imagen se mostraré el correcto desarrollo de este ejercicio numérico. ¡Te espero en una próxima ocasión con más juegos!

Reto matemático: ¿Fuiste capaz de acertar con la respuesta en el tiempo establecido? (Creación: Mag)