Parece un ejercicio sencillo de resolver por lo corta de su estructura, pero déjame decirte que hizo fallar a más de uno. Desde que me inicié en el mundo de los retos matemáticos, he podido comprobar que más de un participante se confía demasiado al ver los números y no le presta atención al correcto orden de las operaciones o reglas básicas de las matemáticas. Hoy te animo a unirte a esta prueba que está diseñada solo para una mente rapidísima y estoy segura que es tu caso. Solo tendrás 8 segundos para darme la respuesta y espero que el tiempo sea más que suficiente.

Y es que este desafío de solo tres dígitos no ha podido ser resuelto a la primera por casi nadie porque no todos se detienen a examinar cuidadosamente la operación que incluye resta y división.

Analiza bien y anímate a resolverlo porque contribuirá a tu desarrollo cognitivo, pondrás a prueba tu ingenio, desarrollarás tu atención, memoria, razonamiento lógico y pensamiento crítico. Además, las matemáticas son clave para “llevar nuestra mente a otro nivel” y “descubrir y explicar una enorme cantidad de fenómenos”, según explican desde la Universidad Nacional de Asunción.

Mira atentamente el reto matemático

Este problema parece muy sencillo, pero no te confíes de los tres dígitos porque hay operaciones dentro. Analiza bien, encuentra el método más eficaz y dame la respuesta en 8 segundos. El ejercicio matemático es el siguiente: 230 - 220 ÷ 20 = ?

Muchos participantes fallaron en su primer intento por resolver este reto matemático, ¿te animas a probar suerte?. (Imagen: Mag)

Cuál es la respuesta a este reto matemático

¿Pusiste a prueba tu velocidad? Estoy segura que sí, así como que tu resultado es el correcto. Aquí te explico al detalle el paso a paso: primero debiste dividir 220 entre 20, que la respuesta es 11. Luego hacer la resta de 230 - 11. Así la respuesta es 219, ¿la encontraste?

Lo principal era comenzar con la división y luego realizar la resta final. Aquí te dejo la respuesta. (Imagen: Mag)

Si este reto matemático de hoy fue de tu total agrado y quedaste sorprendido con el resultado por lo que quieres enfrentar más pruebas para tu mente y visión, te invito cordialmente a visitar Mag con frecuencia. No solo encontrarás información de las últimas tendencias sino que estarás atento a mis actualizaciones y nuevos desafíos. Si estos te gustan, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante que también podrás compartir con tus amigos y así desarrollar juntos nuevas habilidades.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).