Para poner a prueba tus conocimientos, no hay nada mejor que los desafíos que se han vuelto tendencia en redes sociales. ¿Sueles realizar ecuaciones y poner a prueba qué tanto sabes sobre números? Si la respuesta es negativa, hoy te animo a explorar el terreno de los retos matemáticos y sacar a la luz todas tus habilidades cognitivas. Desde ya te digo que no será tan sencillo como crees y que necesitarás estar lo más concentrado posible para dar con la respuesta correcta. El mayor impedimento que tendrás es el tiempo, ya que solo te estoy dando 8 segundos para que me des el resultado acertado, ¿te animas a ponerte a prueba?

Esta no solo es una gran oportunidad para que demuestres todo tu ingenio, sino para que aprendas a jugar contra el reloj hasta que puedas contar con la respuesta. Además, activará cada parte de tu cerebro, ayudará a desarrollar tu atención, memoria, razonamiento lógico y pensamiento crítico.

Ahora sí te presento este ejercicio para el que solo te daré 8 segundos. La clave está en respetar el orden de la ecuación y activar tu cronómetro para que no se te pase el tiempo.

Mira atentamente el reto matemático

En la gráfica observarás el siguiente enunciado matemático: 30+(30×0)+1 = ?. Aunque creas que ya tienes la respuesta, te recomiendo que no te confíes y analices cada una de sus partes antes de cantar victoria. Recuerda que siempre será importante que respetes el orden de las operaciones. ¿Preparado? ¡Corre el tiempo!

En la gráfica observarás un enunciado matemático que deberás resolver en menos de 8 segundos. (Imagen: Mag)

Conoce aquí la solución de este reto matemático

Se acabó el tiempo y es momento de que puedas comprobar si tu respuesta es acertada. En primer lugar, debiste multiplicar el 30×0, que te dará como resultado 0. Ahora hay que sumar el 30 y 1. Esto te dará el número 31. ¿Acertaste? De ser afirmativo, te felicito porque tienes una gran capacidad para desarrollar problemas de este tipo, pero si fallaste, te animo a que sigas practicando para resolverlos cada vez más rápido y de forma acertada.

¿Listo para conocer la respuesta correcta? Verifica si es el mismo número que te salió. (Imagen: Mag)

