Los objetivos siempre están presentes y eso ocasiona que se realice un esfuerzo diario para que se hagan realidad en el menor tiempo posible; sin embargo, habrá situaciones que intentarán quitarnos la motivación y no terminar lo que se empezó. ¿Tú sabes qué te desmoraliza? Puedes descubrirlo con un test de personalidad con una simple decisión.

Para tener una mejor compresión de qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra explica que son herramientas psicométricas usadas por médicos, psicológicos y psiquiatras para evaluar la personalidad de un ser humano. Se puede medir cómo piensa, qué siente y cómo actúa. Estas pruebas tienen como objetivo principal brindar una información para diagnosticar problemas, dar tratamiento y prevenir enfermedades mentales.

Esta prueba será tan simple de desarrollar. En unos instantes, visualizarás tres cabezas de tigres. El deber es sencillo, pues tendrás que seleccionar una de las opciones y así accederás a una información. No trates de pensar cuál es la mejor alternativa porque no existe. ¿Estás listo? Antes de empezar, este test está diseñado para fines de entretenimiento; es decir, no lo tomes como una evaluación psicológica real.

¿Como desarrollar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Mira la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Elige un tigre y descubre qué te desmotiva. (Creación: Mag / Freepik) ×

Descubre los resultados del test de personalidad

¿Qué te revela el tigre #1?

Día tras día te esfuerzas para cumplir los objetivos que planeaste por un buen tiempo, pero te sientes triste porque no estás viendo los resultados o consideras que aún se mantienen lejos de hacerse realidad. Sentir que tu dedicación y disciplina no producen cambios positivos hace que te preguntes si realmente vale la pena que lo intentes.

¿Qué te revela el tigre #2?

Cada día que pasa, sientes que realices las mismas obligaciones o actividades. No existe algo distinto o desafíos que te incentiven a mostrar tu mejor versión a fin de superarlos. La monotonía está apagando esa motivación de cumplir lo que más anhelas. Si una actividad no estimula tu creatividad o no te permite aprender algo nuevo, pierdes rápidamente el interés.

¿Qué te revela el tigre #3?

Es verdad que realizas un buen trabajo, tienes buenas ideas o brindas apoyo, pero consideras que no es valorado como se debe. Cuando no recibes los reconocimientos ideales, te haces la pregunta: ¿Por qué seguirme esforzándome si a nadie le importa? Es así que poco a poco te desmotivas y pierdes el sendero. Cuando te percibes invisible, te afecta el deseo de participar.

¿Te sientes conforme con lo que leíste? Las evaluaciones de personalidad son muy útiles para tener una idea general de cómo somos y qué acciones tomamos, pero es importante recordar que su uso dependerá de su calidad y solo tomarla como una pieza más de información. Por eso, es necesario reconocer que estas pruebas mentales tienen ciertas limitaciones cuando las usamos y tratamos de entender los resultados que nos brindan.