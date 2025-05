Cada persona tiene una propia percepción y valoración de sí misma. Lo ideal sería que esta evaluación sea positiva, pero existen algunos que no se aprecian ni se respetan y eso está relacionado a las distintas experiencias vividas. ¿Tú autoestima cómo se encuentra? Quizás no lo tengas definido; sin embargo, un test de personalidad te resolverá la duda. Con una simple decisión accederás a una interesante información.

Para tener una mejor compresión de qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra explica que son herramientas psicométricas usadas por médicos, psicológicos y psiquiatras para evaluar la personalidad de un ser humano. Se puede medir cómo piensa, qué siente y cómo actúa. Estas pruebas tienen como objetivo principal brindar una información para diagnosticar problemas, dar tratamiento y prevenir enfermedades mentales.

Si consideras que esta prueba te tomará tiempo en realizarla, te equivocas. Será demasiado simple. En una imagen, se te presentará tres leones. Tendrás que seleccionar una de las opciones y así accederás a su información. No trates de imaginar cuál opción es correcta porque no existe. Si estás preparado para participar, te indicaré que este test está diseñado para fines de entretenimiento; por lo tanto, no debes tomarlo como una evaluación psicológica profunda.

¿Como desarrollar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Uno de estos leones te indicará el verdadero estado de tu autoestima. (Creación: Mag / Freepik) ×

Descubre los resultados del test de personalidad

¿Qué revela el león #1?

Eres una persona que tiene una gran seguridad y confía plenamente en sus capacidades. Sabes reconocer en qué eres bueno y aceptas tus imperfecciones sin juzgarte. No te interesa si otras personas te desaprueban, solo te importa de tu entorno más cercano. También cuentas con la certeza para tomar decisiones y afrontar desafíos.

¿Qué revela el león #2?

Tu autoestima está frágil. Esto quiere decir que no crees en ti mismo y consideras que nada bueno te debe pasar porque no eres suficiente. Evitas los desafíos de la vida por temor a fallar y los contratiempos te desaniman con facilidad. También tienes dificultades para expresar tu sentir y poner ciertos límites, permitiendo que la opinión ajena prevalezca sobre la tuya.

¿Qué revela el león #3?

Tu autoestima está caracterizada por ser sólida. Te respetas totalmente, reconoces tus logros obtenidos y no sientes vergüenza de tus capacidades. No te sueles comparar con otros, pues consideras que cada persona está trazando su propio camino y no dudas de celebrar los éxitos ajenos. Dicha seguridad nace por el amor que sientes a ti mismo.

¿Te sientes conforme con lo que leíste? Las evaluaciones de personalidad son muy útiles para tener una idea general de cómo somos y qué acciones tomamos, pero es importante recordar que su uso dependerá de su calidad y solo tomarla como una pieza más de información. Por eso, es necesario reconocer que estas pruebas mentales tienen ciertas limitaciones cuando las usamos y tratamos de entender los resultados que nos brindan.