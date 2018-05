Alberto Rodríguez en aprietos: presidente de Junior se refirió a su polémica salida

Alberto Rodríguez se unió a los entrenamientos de la selección peruana, con miras a Rusia 2018, sin pedirle permiso a la directiva de Junior de Barranquilla, su actual club.



Según el entrenador Julio Comesaña, Alberto Rodríguez se fue del equipo luego de que se enterara que no iba a ser tomado en cuenta por el comando técnico. Solamente se despidió del plantel mediante un mensaje por WhatsApp.



La controversial determinación de Alberto Rodríguez no cayó nada bien dentro de la cúpula de Junior de Barranquilla, que analizará con extremo cuidado cuál será la sanción que recibirá por irse sin avisar.



“No puedo decir las medidas, la forma en que él se ausenta de la institución es irregular, no es la mejor, de esta forma no se hacen las cosas. El club tomará las acciones necesarias, pero aún no las ha tomado”, dijo Antonio Char, presidente de Junior de Barranquilla, en conferencia de prensa.



En las últimas semanas, la prensa colombiana ha asegurado que el 'Tiburón' buscará lo más pronto posible rescindir contrato con Alberto Rodríguez, ya que ha estado mucho tiempo lesionado y el salario que percibe es un gasto fuerte por parte de la directiva.



Apenas ha disputado seis encuentros de la primera etapa de la Liga Águila y uno de la Copa Libertadores. Cuando parecía que iba a retomar la titularidad, sufrió otra lesión, la cual fue cuestionada por el estratega Comesaña. Curiosamente en los entrenamientos con la Blanquirroja no acusó molestia alguna.