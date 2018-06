Colombia irá por Ricardo Gareca, asegura periodista argentino desde Rusia

Acaba de terminar el Argentina vs. Francia. Me encuentro en el centro de prensa del Estadio Luzhniki, donde se disputará el España vs. Rusia, el Colombia vs. Inglaterra, un duelo de semifinales y la gran final del Mundial Rusia 2018. El Media Center cuenta con todo lo necesario para observar los encuentros que son en otras ciudades. Televisores grandes, internet de alta velocidad y múltiples espacios para enchufar celulares, tables y computadoras.

Además, aquí se realizaron las conferencias de prensa previas al España vs. Rusia. Por eso hay periodistas de todas partes del mundo. Sergio Levinsky trabaja en La Jornada, un diario de Mendoza, Argentina. Luego del 4-3 y la gran exhibición de Mbappé lo buscamos para que nos cuente su reacciones. Además para saber si tiene información sobre un posible llamado de la AFA a Ricardo Gareca, quien todavía no confirma si seguirá o no en Perú. El 'Tigre' se tomará un tiempo para tomar la decisión.

“No tengo ninguna información de que la selección argentina vaya a buscar a Gareca, pero sí tengo información de que Colombia irá por Gareca. Termina contrato de Pekerman y Colombia irá por Ricardo. Tiene toda lógica. Gareca fue figura ahí, jugó en el América de Cali y es muy querido. Además tiene muchos amigos. Tengo entendido incluso que hay una puja en el cuerpo técnico por ver si se quedan en Perú o se van a Colombia", indicó el escritor argentino.

Puede ver la entrevista completa en este EN VIVO de Facebook

