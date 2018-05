Ex arquero de Escocia que recibió golazo de Cubillas: "No sabíamos nada de Perú"

Perú se enfrentará este martes 29 de mayo contra Escocia en el Estadio Nacional, en un partido de despedida antes de partir a la Copa del Mundo 2018.



El duelo será muy especial para ambos elencos, puesto que se enfrentaron exactamente hace cuarenta años. Y también en un Mundial: Argentina 78.



Por aquel entonces, Escocia partía como gran favorito para llevarse el triunfo. Sin embargo, Perú se impuso por 3-1 con un golazo de Teófilo Cubillas que quedó en el recuerdo.



“Cuando vimos la sección e imaginamos a Perú e Irán, fuimos ingenuos. No sabíamos nada sobre ellos. No eran grandes equipos. Y fuimos allí con grandes expectativas”, dijo Alan Rough, ex portero de Escocia que sufrió los goles peruanos, en una entrevista con el portal "The Herald Scotland".



“La preparación para todo fue un poco desquiciada. No sabíamos nada de Teófilo Cubillas y el resto de ellos. No eran nombres familiares. Ninguno de ellos había llegado al fútbol de primer mundo”, añadió.



El otrora '1' del conjunto europeo, además, reconoció que el debut en un Mundial debe ser totalmente perfecto para que se consiga un aliciente en el transcurso del certamen.



“Si no ganas tu primer juego estás bajo presión”, sentenció Alan Rough, que hasta el día de hoy conserva una camiseta blanquirroja, la cual fue cambiada en el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Córdoba.