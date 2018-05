Paolo Guerrero: dirección antidoping danesa no entiende el respaldo de su capitán

Michael Ask, director del centro antidoping de Dinamarca, ha quedado desconcertado luego de enterarse que el capitán de su selección, Simon Kjær, respaldara a Paolo Guerrero en una carta firmada a la FIFPro.



En la mencionada misiva, los capitanes rivales de Perú en Rusia 2018, pidieron que Paolo Guerrero juegue la Copa del Mundo y en ese sentido su sanción sea anulada.



Para Michael Ask, la acción del principal estandarte danés lo ha dejado asombrado. "El TAS habló y evaluó lo que se debe. He visto muchos casos de dopaje en el mundo y es raro que las personas admitan que lo hicieron para hacer trampa", manifestó.



"No entiendo que lo jugadores simplemente crean en Paolo Guerrero. No entiendo que no respetes el sistema del que ellos mismos forman parte y están diseñados para protegerlos como atletas puros", añadió en diálogo con el portal BT Sports.



Paolo Guerrero fue castigado con 14 meses de inactividad luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo fallara a favor del AMA-WADA. Sin embargo, FIFPro cree que la sanción es injusta y desproporcionada.



Aun así, Michael Ask ratifica que la pena que ha recibido Paolo Guerrero es totalmente justa, porque en su organismo se halló un metabolito de cocaína, sustancia prohibida por la Agencia Mundial de Antidopaje.



"No conozco los detalles del caso, pero sé que se trata de cocaína y está en competencia, por lo que puedo decir que su castigo está dentro del alcance de tales casos. Por lo tanto, no hay nada injusto", sentenció Ask.