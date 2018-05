La respuesta de 'Papu' Gómez tras las declaraciones de Sergio Agüero

Lo que fue una dura jugada entre Alejandro Gómez y Lucas Biglia, el domingo fue tomando mayor repercusión con el correr de la semana, e involucrando cada vez más protagonistas. Por el partido de la anteúltima fecha de la Serie A entre Atalanta y Milan, 'Papu' saltó para buscar una pelota y le entró de manera dura a la espalda de su compatriota Biglia, justo en el mismo lugar de su lesión. Ese mismo domingo le dijo a La Nación, que nunca tuvo la intención de hacerle algún mal, pero no tardaron en llegar diversas declaraciones y conjeturas.

Este jueves fue Sergio Agüero en diálogo con TyC Sports quien aludió al hecho: "Se vio que fue una jugada fuerte y en la zona donde ya Biglia tenía una lesión. Si era yo también me hubiera calentado y lo habría esperado en el túnel para decirle de todo".

¡OTRA MALA PARA SAMPA! El "Papu" Gómez le pegó un duro rodillazo en la espalda a Lucas Biglia, quien no salió a jugar el segundo tiempo en el partido entre #Atalanta y #Milán por la #SerieA. ¿Llegará el mediocampista a jugar en #Rusia2018 🏆? pic.twitter.com/662RdY6hCI — Historias de Gol (@historiasdegol) 13 de mayo de 2018

Ante el revuelo que se generó, 'Papu' Gómez volvió a hablar del tema: "Me parece una pelotudez enorme que se esté hablando de esa jugada con tantos temas que tienen la selección y la AFA". "Al 'Kun' lo conozco desde hace mucho tiempo. No puedo responder a lo que dijo. No vale la pena", se excusó.

"La estoy pasando como el orto por Lucas. Que cualquiera salga a decir que soy un mala leche, que lo hice porque no estaba en la lista...dicen cualquier barbaridad", aseguró.



"Fue un hecho desafortunado entre dos argentinos. Fui a buscar la pelota muy alta y mi manera de saltar es siempre esa... yo me como mil rodillazos, me ha pasado con el 'Flaco' Fazio, y no hay mala intención", dijo en referencia a la jugada y concluyó: "Estoy un poco cansado del tema".

