Selección argentina: Gago todavía piensa en Rusia 2018

Fernando Gago sigue soñando despierto. Quiere integrar el plantel de la selección argentina que acudirá a Rusia 2018. A pesar de encontrarse lesionado, cree que todavía tiene chances de ser convocado.



En el tramo final de las Eliminatorias, Fernando Gago sufrió una complicada lesión de ligamentos con la selección argentina. Durante su rehabilitación presentó un retroceso, ya que la zona afectada tuvo un leve desprendimiento.



Sin embargo, el experimentado mediocampista albiceleste considera que su recuperación será en menos de un mes. Y así podría nuevamente estar en la órbita de los jugadores que serían nominados para Rusia 2018.



"Ha sido un pequeño desprendimiento del tejido con el que se reconstruyó el ligamento, así que en unas tres semanas espero estar de vuelta. El Mundial es una competición que está en juego, pero además de que es una decisión de Sampaoli, primero tengo que jugar con Boca y luego ya pensaré cuando se acerque el Mundial. Sería algo mágico", expresó en diálogo con "Marca".



La dolorosa lesión de Fernando Gago se dio en el empate a cero frente a Perú en La Bombonera. Cuando sufrió esa ruptura, se negó a salir del campo y quiso seguir jugando. Hasta le dio un arranque de nerviosismo por lo acontecido. Finalmente se retiró entre lágrimas.



"Quería seguir jugando, sentí un dolor fuerte pero quería estar. Cuando volví a entrar me di cuenta de lo que sucedía y que así iba a hacer mal al equipo. Los que me criticaron no entienden lo que significa jugar con la selección argentina", sentenció.