Pese a que el deseo por contar con Ricardo Gareca en la selección peruana para el próximo proceso rumbo a Qatar 2022 es casi unánime, varios hinchas son poco optimistas sobre la renovación del argentino.

Esta semana debe haber novedades sobre las negociaciones entre la FPF y Ricardo Gareca. La afición considera que sí se debe renovar con el argentino, pero menos del 50% de aficionados cree que se llegará a ello.

Además, André Carrillo es elegido de lejos el mejor jugador peruano de Rusia 2018 por amplio margen. Tras el torneo, el atacante pasó a préstamo del Benfica de Portugal al Al Hilal de Arabia Saudí.

Del universo encuestado, el 64% respondió ser aficionado al fútbol, el 35% que no y el 1% no precisó. A las siguientes preguntas solo respondieron los del primer grupo.

Perú enfrentó a Francia en la fase de grupos del Mundial. (Video: El Comercio)

¿Aprueba o desaprueba la gestión de Edwin Oviedo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol?

Aprueba 72%

Desaprueba 20%

No precisa 8%

¿Aprueba o desaprueba la gestión de Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol?

Aprueba 85%

Desaprueba 10%

No precisa 5%

¿Cree que la Federación Peruana de Futbol debería renovarle o no el contrato a Ricardo Gareca hasta Qatar 2022?

Sí debe renovar 94%

No debe renovar 5%

No precisa 1%

¿Cree que Ricardo Gareca se quedará como técnico de la Selección Nacional o no?

Sí se quedará 46%

No se quedará 37%

No precisa 17%

Para usted ¿quién fue el mejor jugador de Perú del Mundial Rusia 2018? (Con tarjeta)

André Carrillo 68%

Luis Advíncula 9%

Paolo Guerrero 8%

Edison Flores 3%

Pedro Gallese 3%

Christian Cueva 2%

Pedro Aquino 2%

Jefferson Farfán 2%

No precisa 3%