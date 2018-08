Qué busca Turquía en Venezuela (y por qué la relación es cada vez más estrecha)

A pesar de las diferencias geopolíticas y la distancia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es una figura popular en Turquía.



Tiene fieles seguidores turcos en las redes sociales y la gente en Turquía le presta mucha atención a sus opiniones sobre política internacional.



Maduro visitó Turquía tres veces durante el último año y se reunió con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.



Sus intercambios amistosos también se han visto reflejados en acuerdos económicos.



Erdogan y Maduro firmaron una serie de acuerdos en el 2017 que van desde la cooperación comercial hasta la seguridad, incluyendo negocios agrícolas.



El comercio bilateral entre Venezuela y Turquía alcanzó los US$892,4 millones en los primeros cinco meses del 2018, según el Instituto de Estadística de Turquía.



Las exportaciones de Turquía a Venezuela fueron de US$52,2 millones y las importaciones fueron de US$834,2 millones en un período de 5 meses.



Aunque las cifras actuales constituyen solo una pequeña parte en el comercio exterior de Turquía, muestran claramente el rápido desarrollo de las relaciones bilaterales. En el período de cinco años entre 2013 y 2017, el intercambio entre los dos países había sido de US$803,6 millones.

Nuevos socios



El enfrentamiento con Estados Unidos obligó a Turquía a buscar nuevos socios y Ankara puso la mirada en Venezuela —rica en petróleo— para diversificar sus intercambios comerciales.



En los últimos años, se fortalecieron las relaciones bilaterales entre Turquía y Venezuela.

Algunas de las cosas que Turquía exporta a Venezuela son harina de trigo, pasta, jabón, pañales, productos higiénicos y dentales, mármol, piezas automotrices, materiales de construcción y medicinas.



Y Turquía importa mayormente de Venezuela piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, productos de hierro o acero, ceras minerales, perlas y monedas.

Venezuela tiene grandes dificultades para ofrecer bienes y servicios a su población. Millones de personas se han visto forzadas a abandonar el país por la pobreza y el FMI (Fondo Monetario Internacional) proyecta para Venezuela un índice de inflación de 1.000.000% en 2018.



Visitas múltiples



La amistad entre Erdogan y Maduro suele figurar con frecuencia en los titulares de los medios turcos. Erdogan fue uno de los primeros líderes en condenar el "intento de asesinato" del mandatario venezolano.



Cerca de esa fecha, el 7 de agosto, Erdogan se reunió en Estambul con el ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Tareck el Aissami. No se reveló de qué hablaron.



Las visitas se repiten con frecuencia. Maduro fue el primer presidente venezolano en visitar Turquía, en octubre de 2016. Él celebró su visita con este tuit:

@NicolasMaduro es el primer Presidente venezolano que visita la nación turca pic.twitter.com/bFmmDtnT0f — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 9 de octubre de 2016

Y, en julio del 2018, Maduro regresó a Turquía para asistir a la ceremonia de toma de posesión de Erdogan en Ankara.



El líder turco describió a Maduro como "un amigo y líder de un nuevo mundo multipolar".



Tras esta visita, Maduro volvió a tuitear y se ganó los corazones y las mentes de numerosos turcos.



En su video de un minuto resumiendo su visita, utilizó una de las bandas sonoras más conocidas y queridas en Turquía, y con ello conquistó a la audiencia turca.

Ha sido extraordinaria la jornada de toma de posesión del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Con nuestros hermanos empresarios turcos, hemos trabajado en fortalecer la cooperación en los campos de la minería, agricultura y turismo. Venezuela quiere paz, desarrollo y beneficio mutuo pic.twitter.com/vRvSsyWtiT — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 de julio de 2018

Estos tuits y apretones de mano fueron seguidos, otra vez, de comunicados amistosos, que indicaban nuevos acuerdos para el futuro.



Poco después, el 19 de julio de 2018, el ministro de Minas de Venezuela, Víctor Cano, dijo que el banco central estaba exportando oro a Turquía (y no a Suiza) para refinar, por temor a las sanciones.



"Este es un acuerdo establecido entre Turquía y el banco central de Venezuela", dijo Cano en conferencia de prensa.



De acuerdo a cifras del gobierno turco, Venezuela exportó oro a Turquía por valor de US$779 millones en 2018.

Petro

Durante su última visita a Turquía, Maduro también promocionó el petro, la criptomoneda creada por las autoridades venezolanas.



"Turquía también se puede beneficiar de la criptomoneda petro lanzada por Venezuela. El petro puede usarse en intercambios comerciales extranjeros y en inversiones. Esto beneficiará a Turquía y mejorará nuestros lazos económicos", le dijo al medio turco The Daily Sabah.



Los empresarios turcos también creen que Venezuela tiene una importancia significativa para los inversores, pero no el petro.



El presidente del Consejo de Relaciones comerciales Turquía-Venezuela, Selim Bora, afirma que el principal obstáculo a las negociaciones es la moneda extranjera, por eso sugiere el comercio de trueque.



"Aún no se intercambia el petro, por eso, para hallar una solución al acceso de moneda extranjera y para financiar las exportaciones, debemos establecer mecanismos de trueque".

Recursos naturales



En conversación con BBC Turquía, Bora señaló que este proceso de trueque ya comenzó a ponerse en práctica con algunos productos básicos.



"El objetivo es que las compañías también usen el trueque (...). Después del colapso de la Unión Soviética, nuestras empresas lograron intercambios comerciales usando el método de trueque en mercados donde no había moneda extranjera", asegura.

"Lograron crear oportunidades en medio de la crisis, desarrollando diferentes modelos. Con este conocimiento, continúan buscando nuevas oportunidades en diferentes países", afirma Bora.



"A pesar de todos los desafíos, Venezuela es todavía uno de los países más ricos en cuando a sus recursos. Y ofrece muchas oportunidades para las empresas turcas".



"Venezuela tiene muchos recursos naturales bajo tierra que Turquía no tiene. Por otro lado, Venezuela carece de la experiencia de las empresas turcas en la industria manufacturera, industrial, empresarial y de servicios (...). Venezuela se presenta como un mercado importante para las empresas turcas", sugiere el empresario turco.

Oro



Turquía también abrió una nueva sucursal de una asociación de negocios en Caracas, en febrero de 2018.



MUSIAD Venezuela (Asociación de Industriales y Empresas Independientes de Venezuela) se propone apoyar y ser un facilitador para las empresas turcas que quieren hacer negocios en Venezuela.

El gobierno venezolano está alentando a las firmas turcas a invertir, sobre todo, en la industria del oro, le dijo Bora a BBC Turquía.

El director de MUSIAD es Hayri Kucukyavuz, un empresario turco que vive y trabaja en Caracas desde hace 24 años.



"Aquí, el gobierno le dice a las empresas turcas: 'Te doy la mina de oro, crea las instalaciones, el 70% de la mina será tuya y el 30% del Estado'. Hay varias compañías para hacer estos acuerdos aquí".



Kucukyavuz dice que a la industria textil no le está yendo muy bien, pero acusa al "capitalismo".



"El capitalismo y el socialismo se han trenzado aquí en una guerra. Esto es lo que está pasando en Venezuela".



"Ellos controlan los precios en el mercado, lo que da lugar a la escasez. No se ponen de acuerdo en el precio de los medicamentos porque el Estado quiere poner sus propios precios".

Necesidades humanitarias



¿Pero cuál debería ser la prioridad entre una economía en dificultades y Turquía?



Según Evren Celik Wiltse, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del Estado de Dakota del Sur, la razón por la que los dos países desarrollaron una relación cercana en años recientes es la crisis humanitaria que está atravesando Venezuela.

Para Wiltse, la principal motivación de Venezuela en este acercamiento son las necesidades humanitarias.

"La principal motivación de Venezuela en este acercamiento son las necesidades humanitarias. Venezuela está tratando de suplir estas necesidades de forma inmediata", opina Celik Wiltse.



"Después de la muerte de Chávez, el país entró en un proceso muy difícil. Los venezolanos perdieron un promedio de 5 kilos. El hambre, la falta de alimentos para bebés, comida, medicinas han sido muy extremas", agrega.



Celik Wiltse recuerda también que Turquía tiene instituciones de ayuda humanitaria importantes como AFAD (Presidencia y Manejo de Desastres y Emergencias) y TIKA (Agencia Turca de Cooperación y Coordinación Internacional) que no generan efectivo directamente, "pero tienen los medios para brindar y distribuir ayuda humanitaria en el terreno".



"Este sería el mejor camino para que Turquía brinde ayuda. En el terreno, ofreciendo alimentos y bienes para quienes lo necesitan. Esto aliviaría parte de la presión sobre los venezolanos".

Riesgos

Celik Wiltse dice también que las empresas turcas corren ciertos riesgos entrando en un mercado tan volátil como el venezolano.



"Hay una visión romántica de Venezuela en Turquía. Vayamos allí y desarrollemos el país, construyamos rascacielos, etc. Pero no hay un terreno fértil para ello. El riesgo es alto en mercados sin una estructura corporativa fuerte. En Venezuela hay una situación extraordinaria".



Pero Turquía necesita nuevos aliados y amigos después de su enfrentamiento con EE.UU. Y los empresarios turcos creen que Venezuela tiene potencial a pesar de la crisis.



"La expectativa es que la crisis se acabará de una forma u otra en un país tan rico", dice el director del Consejo de Relaciones comerciales Turquía-Venezuela, Selim Bora.



"No es fácil adivinar cuándo. Pero las empresas y los países que aún no han dejado Venezuela y tratan de mantener su presencia en el país no piensan en lo que está pasando ahora, sino en lo que pasará en el futuro".