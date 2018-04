Paraguay. El candidato derechista Mario Abdo Benítez, del gobernante partido Colorado, ganó la elección presidencial de Paraguay con 46,49% de los votos, frente 42,72% del liberal Efraín Alegre, anunció este domingo el presidente del Tribunal Electoral, Jaime Bestard.



"El presidente de la república es Mario Abdo Benítez", declaró el funcionario, al explicar que "con 96% de la transmisión de resultados, tenemos una diferencia marcada que según todos nuestros estudios y nuestras mediciones es absolutamente irreversible".



Más de cuatro millones de paraguayos estaban llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente y vicepresidente, Congreso y autoridades gubernamentales.

Los centros de votación para las presidenciales de Paraguay cerraron a las 16H00 locales (20H00 GMT), al cabo de una jornada que transcurrió sin incidentes, informó la autoridad electoral.



Estos fueron los primeros resultados de un sondeo a boca de urna publicados por el medio paraguayo ABC.

Primeros informes realizados a boca de urna presentan una diferencia de 14,4% entre ambos candidatos, sin detallar en nombre ni partido de quién lidera la encuesta. (Foto de ABC Paraguay)

Los 1.081 los locales de votación habilitados en el país fueron cerrados a las 16.00 hora local (20.00 GMT) tras nueve horas de actividad electoral.



Sin embargo, al cierre de los colegios quedaban todavía por ejercer el sufragio unas 70.000 personas, entre integrantes de las mesas electorales de todo el país y apoderados de los distintos partidos y movimientos, informó el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).



Tanto el TSJE como las misiones de observación internacionales desplegadas coincidieron en que el proceso fue tranquilo, sin incidentes destacables y con una organización electoral óptima.



El TSJE estima en un 67,5 % la participación electoral, del total de 4.241.507 electores que estaban habilitados a votar.



Los dos candidatos con más posibilidades de encabezar el Ejecutivo son el oficialista Mario Abdo Benítez y el liberal Efraín Alegre.



Mario Abdo Benítez del gobernante Partido Colorado llegó con una cómoda ventaja en las preferencias -según la mayoría de los sondeos- frente a su rival más cercano, el abogado Efraín Alegre de la alianza opositora de centroizquierda GANAR.

Abdo, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay con mano de hierro por 35 años hasta 1989, venció en la interna partidaria por la candidatura a la corriente del actual mandatario Horacio Cartes.



"Voy a liderar un gran proceso de diálogo nacional", dijo Abdo a periodistas en el jardín de su casa al iniciar la jornada electoral, poco antes de votar y visitar la tumba de su padre en un cementerio de Asunción.

Aunque no hay grandes diferencias a nivel de propuestas macroeconómicas entre los principales candidatos, Abdo, de 46 años, prometió mantener el rumbo actual, los tributos bajos y exenciones para estimular la inversión extranjera y la producción del agro del país, cuarto exportador mundial de soja.

El ex senador educado en Estados Unidos también ha dicho que quiere tender lazos con China sin comprometer su vínculo diplomático con Taiwán.

"Mario Abdo Benítez me trasmite buena imagen, ganó ante un poder económico muy importante" en la interna frente al candidato de Cartes, dijo Dalton Musi, de 65 años.

Alegre, por su parte, prometió salud pública gratuita y bajar la tarifa de la energía eléctrica para aprovechar la producción de las gigantes hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, que Paraguay comparte con Brasil y Argentina.

"[Este domingo] va a ganar el Paraguay, un Paraguay que apuesta al futuro, a su grandeza, no al pasado", dijo Alegre. Su jefe de campaña, Carlos Mateo, pidió a los seguidores de la alianza que "no abandonen las mesas" y cuiden el conteo de los votos.

Alrededor de 4,2 millones de paraguayos estaban habilitados para votar en unos comicios que renovarán también 45 escaños del Senado, 80 de la Cámara de Diputados y 17 gobiernos regionales. El nuevo presidente asumirá el cargo el 15 de agosto.



--- BALANCE DE FUERZAS ---



El ganador de la contienda gobernará por cinco años y heredará un país con una economía que creció sostenidamente los últimos años gracias a las exportaciones de materias primas y la inversión privada, pero que tiene una distribución muy desigual de la riqueza y más de un cuarto de la población en la pobreza.

"Todavía tenemos deudas sociales. Tenemos una pobreza que si bien se ha bajado (...) no hay explicación de que tengamos pobreza", reconoció Cartes al salir del local de votación.

El saliente mandatario, quien intentó sin éxito cambiar la Constitución para postularse a un segundo período consecutivo, es candidato al Senado, al igual que los ex presidentes Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo.

El Partido Colorado, que gobernó Paraguay las últimas siete décadas con la excepción del período 2008-2013, perdería algunos de los escaños en el Congreso, según las encuestas. Si Abdo resulta electo podría tener que hacer concesiones para asegurar apoyo en el parlamento.

"Este es un país de corruptos y hasta no vencer la corrupción no nos vamos a ir para adelante. Mario Abdo es un hijo de la dictadura, no creo que haga buen gobierno", dijo Edgar González, de 45 años, quien salía de votar en una escuela de clase media de Asunción.



Fuente: La Nación / GDA / Agencias