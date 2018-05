La ex actriz estadounidense Meghan Markle afrontará el papel de su vida al contraer matrimonio con el príncipe Harry, sexto en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, con quien comparte, según ha dicho, un espíritu filántropo y los deseos de cambiar el mundo.

Con su variada carrera artística, un divorcio a sus espaldas y de raza mestiza, Markle entrará en la familia real británica como un vendaval de modernidad, que tendrá que combinar con el rígido protocolo marcado por la reina Isabel II.



Trae consigo además complicadas relaciones familiares, como se demostró cuando, a cuatro días de la boda, su padre, Thomas Markle, indicó que no la llevaría al altar, después de verse envuelto en una polémica por unas fotos suyas publicadas en la prensa, como parte de una maniobra publicitaria orquestada por su hija mayor y hermanastra de la novia, Samantha Markle.

Como consorte de Harry, la joven de 36 años tendrá por delante además el reto de mantener sus estándares feministas, de los que habló en artículos y discursos en la ONU, tras haber dejado su trabajo para centrarse en la vida de casada.

Se espera que, como miembro de la realeza, Meghan Markle continúe con su actividad benéfica, en defensa tanto de causas propias como compartidas con su esposo, quien ya abandera proyectos de lucha contra el sida, la recuperación de veteranos de guerra y de conservación en África.

Desde su irrupción en el panorama mediático británico, tras anunciarse el compromiso entre ambos el pasado 27 de noviembre, la ex actriz ha sido alabada por su estilo, inteligencia y naturalidad, y ella y Harry se han convertido en la pareja real de moda.

Rachel Meghan Markle, famosa sobre todo por su interpretación de Rachel Zane en la serie televisiva estadounidense "Suits", nació en Los Ángeles el 4 de agosto de 1981, hija de Thomas Markle, técnico de iluminación jubilado, y Doria Ragland, licenciada en trabajo social e instructora de yoga, él de raza blanca y ella afroamericana.

Markle y Ragland, que se conocieron en un estudio de grabación cuando ella hacía un trabajo temporal, se separaron cuando Meghan tenía 6 años, y desde hace un tiempo el padre vive retirado en México.

Thomas Markle tiene dos hijos de una relación anterior: Thomas Markle y Samantha Grant, que padece esclerosis múltiple, quienes en ocasiones han indicado que la relación con su hermanastra no ha sido siempre fluida.



Tras pasar por varias escuelas privadas en California, en 2003 Meghan Markle se licenció en drama y estudios internacionales en la Northwestern University, e hizo prácticas en la embajada de Estados Unidos en Argentina, en la que aprendió algo de español.



Fue el acceso de su padre, de origen irlandés y holandés, a los platós lo que permitió a la joven entrar en el mundo del cine y la televisión, lo que empezó con visitas al rodaje de la serie "Married... with children", en la que él trabajaba.



De 2011 a 2018, interpretó a una auxiliar de abogada en "Suits", y también intervino en otros programas y películas, como "Remember me" y "Horrible Bosses".



Para mantenerse entre trabajos, Markle hacía la caligrafía en invitaciones de boda y dirigió durante tres años un portal digital de estilo de vida, "The Tig", que cerró en abril de 2017.



En noviembre de 2016 lanzó una línea de ropa con la marca canadiense Reitmans y se convirtió en embajadora de la organización humanitaria cristiana World Vision Canada, con la que viajó a Ruanda en una campaña para el agua potable.



Ha sido además representante de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y fue consultora de la organización One Young World.



Markle ha explicado que, a los once años, propició que una marca de detergente de EE.UU. cambiara su publicidad sexista tras escribir una carta a la dirección y a la entonces primera dama, Hilary Clinton.



Antes de su relación con Harry, Markle estuvo casada, de 2011 a 2013, con el actor y productor estadounidense Trevor Engelson.



La que fue actriz en ascenso y el príncipe empezaron a salir en junio de 2016, tras una cita a ciegas facilitada por un amigo mutuo, pero su relación se hizo pública el 25 de septiembre, cuando fueron fotografiados juntos en un evento de los Juegos Invictus que patrocina el príncipe en Toronto (Canadá), donde ella residía.



El 27 de noviembre de 2017 la pareja anunció su compromiso de boda y desde entonces han participado en actos oficiales y han hecho vida conjunta en una casa en los terrenos del palacio londinense de Kensington, donde seguirán residiendo como matrimonio.



Fuente: EFE/Judith Mora