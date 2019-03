Peruana hablará en la ONU sobre cómo empoderar a las mujeres quechuahablantes

Desde hace cinco años, Rut Pelaiza Gutiérrez trabaja ayudando a mujeres quechuahablantes a que logren la independencia económica iniciando su propio negocio. Pelaiza, una madre soltera que vive en Abancay junto a sus tres hijos, viajó el lunes a Nueva York, donde este miércoles expondrá en la ONU sobre cómo los microcréditos productivos contribuyen a empoderar a cientos de mujeres de zonas rurales.

“Muchas mujeres no quieren un crédito al inicio. Dicen ‘¿para qué?, si mi esposo trabaja’", dice Pelaiza, quien participará en el foro “Mujeres protagonistas del cambio: cómo la inclusión financiera y la transformación digital pueden acelerar la igualdad de género y el desarrollo sostenible”, en el marco de la Commission on the Status of Women (CSW63).

"Yo les digo que muchas veces el esposo se va, las deja de un día para otro y son ellas las que se quedan solas con sus hijos. Entonces, si ellas empiezan con un negocio, con un crédito, pueden generar recursos para atender a sus hijos y valerse por sí mismas. Esto es algo que yo también viví”, afirma.

Rut es asesora quechuahablante de crédito del producto “Palabra de Mujer” de Financiera Confianza, que pertenece a la Fundación Microfinanzas BBVA, uno de los organizadores del foro junto con la Misión Permanente del Perú ante Naciones Unidas y ONU Mujeres.

Con su labor, la peruana ayuda a que cientos de mujeres de zonas rurales del país que no tienen acceso a la banca tradicional puedan acceder a un microcrédito productivo para que contribuyan con la economía de sus familias y sean más independientes.

Financiera Confianza atiende a más de 217 mil clientes de crédito y afirma que el 52% de ellos son mujeres.

“Las microfinanzas sí empoderan a las mujeres, pues con el acceso al ahorro formal o al financiamiento de una actividad productiva, se les da la oportunidad de generar excedentes para mejorar la calidad de vida de su familia, hijos e inclusive del esposo o compañero y, de ese modo, reducir la dependencia económica que muchas veces la pareja quiere mantener. La inclusión financiera también es una herramienta contra la violencia de género”, afirmó Luis Germán Linares, gerente general de Financiera Confianza.