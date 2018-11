Siria | El aterrador caso del sirio que fusiló a su hermana con un AK-47 porque fue violada

Un atroz suceso fue grabado y difundido en redes sociales. Un hombre asesina con una ametralladora AK-47 a su hermana porque se enteró que ella fue violada por un militar turco.

"Adelante, Bashar, limpia tu honor", le grita el sujeto que graba la terrorífica escena segundos antes del tiroteo que perpetro el joven, quien es un combatiente del Ejército Libre Sirio (ESL), una organización rebelde respaldada por Turquía y que Estados Unidos apoyaba hasta 2017.

El video, que fue grabado en Alepo, Siria, fue difundido en redes sociales y ha generado repudio internacional. El hecho pone nuevamente sobre la mesa un grave problema: los crímenes "de honor".

Segundos antes de morir, el hombre que graba la escena le pide a la mujer que mire a la cámara, ella lo hace y Bashar ataca brutalmente a su hermana.

Al parecer la mujer había sido violada por un militar turco y este difundió las imágenes en redes sociales, lo que molestó y avergonzó al sirio.

El hecho ha motivado a diversas ONG's y usuarios de redes sociales a poner en marcha una campaña para denunciar estos crímenes.

Según las mismas organizaciones, al menos 5.000 mujeres mueren al año por manchar "el honor" de la familia.

Estos asesinatos tienen la intención de sellar el asunto, perpetuando una cultura de silencio que funciona para proteger al asesino.

"No serás olvidada, Rasha Bseis. Descansa en paz. Siento mucho que nacieras en un mundo así. Lo siento por todos nosotros", escribió la activista siria Sarah Hunaidi, mientras que organizaciones como Kish Malek o Women Now for Development exigieron justicia para la fallecida.

"Estas personas no ven ningún problema en matar a la niña, porque en realidad creen que es lo que hay que hacer para eliminar la vergüenza que ha traído a toda la familia", dice la exiliada escritora siria Loubna Mrie al diario The Guardian.

Un portavoz de la organización señaló que el hecho viene siendo investigado debido a que es "contrario a sus principios" y que un tribunal ya pidió el arresto del hombre.



Fuentes confirmaron que el sujeto que asesinó a su hermana ha huido a su ciudad natal, zona que no es controlada por el ELS.