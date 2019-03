Zar antidrogas de Trump dice que muro fronterizo ayudaría

Louisville. El zar antidrogas del presidente Donald Trump dijo el lunes que el plan del mandatario para erigir un muro en la frontera de Estados Unidos con México salvaría vidas de estadounidenses al ayudar a disminuir el flujo de drogas ilegales que ingresan al país.

Durante una visita a Kentucky, Jim Carroll, director de la Oficina de la Casa Blanca para la Coordinación de Políticas Antidrogas, dijo que el prometido muro fronterizo de Trump ayudaría a que los narcotraficantes dejen de buscar lugares alejados de los puertos de entrada para llevar la droga a Estados Unidos.

“Así, sin duda ese muro detendrá el flujo de drogas en esos sitios, obligaría a la gente a acudir a los puertos de entrada, donde hay más agentes policiales”, afirmó Carroll cuando se le preguntó acerca del muro y su impacto potencial en el narcotráfico.



Sin embargo, estadísticas estadounidenses, los analistas y testimonios en el juicio al capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en la ciudad de Nueva York muestran que la mayor parte de las llamadas drogas duras ingresan a Estados Unidos desde México a través de puertos de entrada terrestres resguardados por agentes, y no por secciones no protegidas de la frontera.



David Shirk, profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de San Diego, dijo vía telefónica el lunes que un muro sólo conduciría a “soluciones más creativas para meter drogas al país”.



Carroll visitó un centro de recuperación para adictos en Louisville junto con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien ha respaldado a Trump durante el forcejeo de éste con el Congreso por la declaración de emergencia nacional del mandatario a lo largo de la frontera con México.



Trump emitió el primer veto de su presidencia al rechazar un intento del Congreso para bloquear la declaración de emergencia, la cual utilizó para eludir a los legisladores mientras intentaba obtener fondos para el muro. Es improbable que el Congreso reúna los votos necesarios para anular el veto de Trump, lo que trasladaría la confrontación a los tribunales.



Carroll dijo que es una equivocación asumir que reforzar la seguridad en los puertos de entrada por sí sola detendrá el ingreso de drogas ilegales.



“Si eres un narcotraficante que viene de México no vas a dejar de traficar drogas tan sólo debido a los puertos de entrada”, señaló. “Entonces se moverán entre los puertos, y ésa es la razón por la que necesitamos un muro allí. Pero obviamente están ingresando en grandes números, como ahora. Es evidente que esto se necesita para salvar vidas estadounidenses”.



La frontera suroccidental del país “sigue siendo el principal punto de entrada de heroína a Estados Unidos”, se afirma en la Evaluación de la Amenaza de las Drogas elaborada por la agencia antidrogas en 2018. Señaló que la mayoría de la heroína en la frontera la incauta en los cruces oficiales llamados puertos de entrada, en California, y cada vez más en Arizona. Llega en vehículos de pasajeros, oculta dentro de sus carrocerías y en otras partes, y en segundo lugar en camiones con remolque, donde las drogas están escondidas en bienes importados legalmente.



Una cantidad mucho menor de heroína es incautada de personas que se infiltran por la frontera, usualmente a pie.



La seguridad fronteriza ha sido reforzada desde hace décadas, y ello no ha servido de nada para disminuir el flujo de drogas, dijo Shirk, que se especializa en las relaciones entre Estados Unidos y México, y en las políticas aplicadas en la frontera.



“Las barreras le facilitan a las autoridades fronterizas tener más control en la frontera, pero también hacen que los narcotraficantes se las ingenien para hallar nuevas formas más sofisticadas de penetrar la frontera”, afirmó.



McConnell y Carroll destacaron la combinación de las acciones policiales y los programas de recuperación y tratamiento para el abuso de sustancias. El zar antidrogas también exhortó a los empleadores a considerar contratar personas que hayan superado adicciones. El propietario de un restaurante le dijo recientemente que las sucursales operadas por personal en recuperación son las que tienen mejor desempeño, señaló.



“Estas gentes que están recuperándose e iniciando sus vidas de nuevo son algunas de las personas más trabajadoras que han encontrado”, afirmó Carroll.



McConnell, que desea ser reelegido el año próximo, dijo que en los últimos años se han enviado unos 30 millones de dólares en fondos federales a Kentucky para tratamientos contra las adicciones.



“Creo que nuestro personal en el terreno... está haciendo un gran uso de todo este financiamiento adicional que estamos proporcionando para tratar de controlar esta epidemia”, señaló.



Fuente: AFP