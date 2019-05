Trump prohíbe hacer negocios con empresas que puedan dedicarse a espiar

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles un decreto de emergencia nacional que prohíbe a las compañías del país usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas que supuestamente intentan espiar a Estados Unidos, lo que podría impedir hacer negocios con empresas como la china Huawei.

La Casa Blanca dijo que tomaba la decisión para proteger al país "de los adversarios extranjeros que están creando y explotando cada vez más las vulnerabilidades de la infraestructura y los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones en Estados Unidos".



El decreto ha estado bajo consideración por más de un año pero se ha retrasado repetidamente, dijeron fuentes a la agencia Reuters.

El decreto invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que otorga al presidente autoridad para regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace a Estados Unidos.

El decreto llega en un momento delicado en las relaciones entre China y Estados Unidos, que están enfrentadas en una prolongada guerra comercial por lo que funcionarios en Washington califican de prácticas desleales de Beijing.

Washington cree que los equipos de Huawei Technologies Co Ltd, el tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, podrían ser utilizados por el estado chino para espiar. Huawei, que ha negado repetidamente las acusaciones, no hizo comentarios de inmediato.

La empresa china Huawei es acusada de espionaje por Estados Unidos. (Reuters).

Estados Unidos ha estado presionando activamente a otros países para que no usen equipos de Huawei en las redes 5G de próxima generación que califica de "no confiables". En agosto, Trump firmó un proyecto de ley que prohibía al gobierno de Estados Unidos usar equipos de Huawei y otro proveedor chino, ZTE Corp.

En enero, fiscales de Estados Unidos acusaron a dos unidades de Huawei en Washington de conspirar para robar secretos comerciales de T-Mobile US Inc., y también presentaron cargos contra Huawei y su directora financiera de fraude bancario por acusaciones de que la compañía violó las sanciones contra Irán.

Fuente: Reuters / EFE