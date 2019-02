Michael Cohen dice que Trump mintió para no ir a la guerra Vietnam

Washington. Donald Trump dio una excusa médica falsa para evitar ser enviado a combatir a Vietnam, afirmó el miércoles su ex abogado Michael Cohen. "¿Piensas que soy estúpido? No iba a ir a Vietnam", dijo Trump a su hombre de confianza, según éste.

Cohen realizó esta afirmación en una declaración pública antes de una audiencia en el Congreso en la que acusó al presidente de ser un mentiroso y un racista.

Las palabras del abogado llegan mientras el multimillonario republicano se encuentra reunido en Vietnam con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Trump recibió un permiso médico para no prestar servicio en la Guerra de Vietnam en 1968 debido a espolones en sus talones.

Durante la campaña presidencial del 2016, en la que Michael Cohen trabajó para defender la imagen del magnate inmobiliario, surgieron dudas sobre la suspensión de la incorporación al ejército de la que se había beneficiado el presidente.

"Trump dijo que se debía a un espolón en los huesos, pero cuando le pedí los registros médicos, no me dio nada y dijo que no había cirugía ... Me dijo que no respondiera las preguntas específicas de los periodistas, sino que diera el simple hecho de que recibió un aplazamiento médico".

"Me parece irónico que esté hoy en Vietnam", agregó Cohen, que colabora con la justicia en la investigación rusa, refiriéndose a su ex jefe.

Mucho después de evadir la guerra de Vietnam, Trump criticó al estatus de héroe de guerra del ex senador John McCain, quien estuvo cinco años en cautiverio.

"Me gustan las personas que no han sido capturadas", dijo Trump.

El aplazamiento fue uno de los cinco que recibió Trump durante Vietnam.

Fuente: AFP