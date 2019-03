Brexit: "horror", "hazmerreír" y otros duros calificativos que recibe su proceso The Economist publicó un artículo con un título muy elocuente: "A country in chaos. Oh **UK! What next for Brexit?" ("Un país en caos. Oh **UK! ¿Qué viene en el Brexit?")

Theresa May le pidió más tiempo a la Unión Europea. DIDIER LEBRUN © PHOTO NEWS VIA GETTY IMAGES/ Vía BBC Mundo