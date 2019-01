Lo que se sabe de la búsqueda del avión donde viajaba el futbolista Emiliano Sala

París. La búsqueda de una avioneta ligera en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, flamante fichaje del Cardiff City, continuaba el martes después de su desaparición el lunes cerca de la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha.

Helicópteros de rescate y botes de salvamento rastreaban la zona cercana a las Islas del Canal, mientras que fuentes de la policía francesa confirmaron que el jugador de 28 años viajaba a bordo de un monomotor Piper Malibu que desapareció de las pantallas del radar en la noche del lunes.

El delantero argentino fichó la semana pasada por el Cardiff City -equipo que marcha antepenúltimo en la Liga Premier británica- procedente del FC Nantes, por una cifra récord de unos 17 millones de euros (19 millones de dólares). El santafesino jugaba en Francia desde el 2012.

La guardia costera local fue alertada a las 20:23 GMT por el control de tráfico aéreo de la desaparición de una avioneta con dos personas a bordo. A la zona fueron enviados botes salvavidas y helicópteros, pero la búsqueda se suspendió cuatro horas más tarde por el deterioro de las condiciones climáticas.

Los equipos de rescate reanudaron sus labores en la mañana del martes y habían cubierto más de 2.500 kilómetros cuadrados al mediodía.

"Por el momento no se han encontrado señales de la avioneta perdida", indicó la policía de Guernsey.

El padre de Sala dijo al canal de televisión argentino C5N: "Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado. Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé".

El presidente del Cardiff City, Mehmet Dalman, declaró que el club está "muy preocupado" por las noticias de la desaparición del aparato.

El equipo galés tuiteó un video de Sala con declaraciones de la semana pasada tras su contratación. "Es un gran placer y no puedo esperar a empezar a entrenar, conocer a mis nuevos compañeros y empezar a trabajar", afirmó el futbolista.

Sala anotó 12 goles con el Nantes esta temporada. Responsables de la Ligue 1 francesa no realizaron comentarios de inmediato.

La avioneta viajaba a 5.000 pies (1.500 metros) de altitud cuando el piloto solicitó descender al pasar por Guernsey. Perdió contacto con el radar a 2.300 pies, indicó la policía isleña.

La federación francesa de fútbol anunció el aplazamiento del partido del Nantes ante Entente Sannois-Saint Gratien por la Copa de Francia, que estaba previsto para el viernes.

