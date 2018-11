Edimburgo. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado que las negociaciones del Brexit están suponiendo un costo para Escocia por no ser un país independiente, ya que además de no recibir el apoyo de los países comunitarios, es tratada con "desprecio" por el Gobierno Británico.

"Una cosa está clara en medio del caos del Brexit y es el coste para Escocia de no ser independiente. (La República de) Irlanda no ha tenido nada más que apoyo por parte de sus homólogos de la UE, mientras que Escocia ha sido tratada con desprecio por el Gobierno británico", escribió en un artículo que publica hoy el diario The Guardian.

La dirigente escocesa, partidaria de renegociar un acuerdo del Brexit que incluya la permanencia en el mercado común y la unión aduanera, alertó al Partido Conservador de que "no puede apreciar el coste a largo plazo" que tendrá este comportamiento hacia la región británica sobre la unidad del Reino Unido.

En su opinión, esto "quedará patente cuando la gente de Escocia vuelva a votar sobre su futuro", en un posible segundo referéndum de independencia, un escenario que su formación, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), está avivando desde la victoria del Brexit, contra el que Escocia votó mayoritariamente (62%).

Sturgeon, que ya ha adelantado que los 35 parlamentarios del SNP votarán en contra del acuerdo preliminar del Brexit, recalcó que lo necesario ahora es encontrar "una alternativa viable y mejorada" al pacto consensuado entre Londres y Bruselas.

"Aunque todavía no hay una alternativa finalizada para el plan de la primera ministra, ahora existe un consenso entre los partidos que puede conducir a un resultado mucho mejor, con un amplio acuerdo sobre que el Parlamento debe rechazar tanto la propuesta actual como un escenario sin pacto", recalcó.

Se refirió así a las conversaciones que el pasado martes mantuvo con los representantes de la oposición (los laboristas, los liberales demócratas, el Plaid Cymru de Gales y los Verdes) así como también con algunos conservadores, que se han mostrado abiertamente en contra del borrador sobre los términos de la retirada británica.

Para la líder independentista, la membresía en los dos espacios de libre comercio comunitarios "es una propuesta alternativa que bien podría contar con el apoyo de la mayoría en la Cámara de los Comunes", mientras que el actual plan está condenado al fracaso.

"Ese resultado es el que el Gobierno Escocés ha estado proponiendo constantemente durante dos años y es algo que es probable que encuentre el favor de Bruselas", sostuvo.

Reiteró que su partido votaría en el Parlamento de Westminster para que se celebrase un nuevo referéndum sobre la permanencia en la UE, siempre que una de las opciones fuera la continuidad en el bloque, e incluso habló de la posibilidad de convocar elecciones generales, propuesta que defiende el Laborismo.

"Si son necesarias unas elecciones generales para romper el punto muerto y garantizar un resultado menos dañino al que nos enfrentamos actualmente, es algo para lo que el SNP está muy dispuesto a luchar", apuntó.



Fuente: EFE