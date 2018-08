Génova. El número de muertos por el derrumbe de un puente en una autopista en Génova (noroeste de Italia) subió a 43, indicaron este domingo los servicios de rescate al día siguiente de los funerales de Estado por las víctimas de esta catástrofe.



Los bomberos confirmaron que hallaron tres cuerpos, probablemente de una pareja de Turín y su hija de nueve años, en los restos de su automóvil aplastado bajo toneladas de cemento.



El hallazgo de estos tres cuerpos significa que ya no hay desaparecidos a cinco días del colapso de una porción de unos 250 metros de este viaducto en una autopista de este importante puerto italiano que conecta, entre otras partes, con la frontera con Francia.



Génova: Trabajos de rescate tras caída de puente.

Los socorristas dijeron que continuarán las búsquedas de eventuales víctimas que no han sido reportadas como desaparecidas.



Una hora después de su declaración fuentes de la protección civil confirmaron la muerte de otra persona.



"Los cuerpos de los tres últimos desaparecidos fueron hallados durante la noche", indicaron los bomberos este domingo en la mañana en la red social Twitter.



El sábado, falleció un herido rumano y hallaron el cuerpo de un obrero de unos 30 años, lo que había elevado el último balance de esta catástrofe a 40 muertos confirmadas.



Italia se unió el sábado para rendir homenaje a las víctimas en un funeral de Estado en Génova, que fue boicoteado por la mitad de las familias que acusaron a las autoridades del país de ser responsables del drama.



Entre la conmoción e indignación, el gobierno atacó a la empresa que gestiona el sistema de autopistas italianas, Autostrade per l'Italia, a la familia Benetton que controla ese grupo, a la dejadez de los gobiernos precedentes y a la Unión Europea.



El viernes, el ministerio de Infraestructura dirigió una carta oficial a la empresa Autostrade con miras a revocarle la concesión del puente, y dieron a la firma 15 días para responder.



En una conferencia de prensa el sábado en Génova, los dirigentes de Autostrade no quisieron dar su opinión a esta decisión del gobierno pero prometieron "500 millones de euros disponibles desde el lunes" para ayudar a la ciudad y a las víctimas.



El vice primer ministro italiano Luigi Di Maio dejó en claro que el gobierno no aceptará la "limosna" de la empresa de autopistas. Reclamó compensaciones "creíbles" por parte de Autostrade, empresa controlada en un 30% por la familia Benetton a través del grupo Atlantia.



Por lo menos 30 automóviles y tres camiones pesados estaban en el tramo de 80 metros del puente cuando colapsó el martes pasado, indicó Angelo Borrelli, director de la agencia de protección civil de Italia.



Cientos de bomberos y otros socorristas buscaban sobrevivientes entre los escombros con maquinaria pesada. Al menos cuatro personas fueron rescatadas con vida de vehículos que estaban debajo del puente, reportó ANSA.



- "La carretera de repente desapareció" -



La imagen de un camión de la cadena de supermercados Basko detenido al borde del puente quebrado a punto de caer al vacío resumía el horror de la tragedia, que provocó dolor y rabia.



"Vi que el camión verde se detenía. Yo también me detuve, cerré el camión y salí corriendo", contó a la AFP aún sorprendido Afidi Idriss, un conductor marroquí que se siente bendecido por la buena suerte.



"No sé cómo me salvé. La carretera de repente desapareció y me caí con el automóvil. No sé como pude salir del vehículo", contó Davide Capello, entre los sobrevivientes.



Algunos calificaron el desplome del puente de tragedia anunciada, ya que desde su construcción en los años 60 ha generado controversias y ha sido sometido a numerosas y costosas obras de remodelación contra las grietas y la degradación del hormigón.



"Todos los días caminaba por debajo del puente a pie. Nunca me sentí seguro, escuchábamos ruidos sobre todo cuando pasaban camiones", contó a la AFP Ibou Touré, un senegalés de 23 años.

Un hombre que estaba debajo del puente frente a su camioneta cuando la estructura colapsó dijo que era un “milagro” que hubiera sobrevivido. El hombre de mediana edad, quien no dio su nombre, dijo que la onda de choque lo levantó más de 10 metros (33 pies) y que chocó contra una pared. Tenía lesiones en el hombro derecho y en la cadera.



“Estaba frente a la camioneta y luego salí volando, como todo lo demás. Sí, pienso que es un milagro. No sé qué decir. Estoy sin palabras”, comentó y se alejó del lugar.



Los socorristas seguían trabajando sin descanso la noche del martes, 10 horas después de la tragedia, para rescatar con perros especializados a las personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros del puente, que en la caída arrojó enormes bloques de cemento.



"Una escena apocalíptica", aseguró un testigo a la emisora Isoradio, especializada en el tráfico en las autopistas.



La zona del accidente es muy poblada y según la empresa encargada del mantenimiento de las autopistas, Autostrade, el tramo que colapsó estaba en obras.



"No dejaremos de buscar personas hasta que estemos seguros de que nadie se encuentre bajo los escombros", aseguró el jefe de los bomberos, Bruno Frattasi



"Trabajaremos hasta que la última víctima sea rescatada", aseguró por su parte Emanuele Giffi, encargada de coordinar a los 300 bomberos que trabajan repartidos en tres áreas.



- "¡Oh Dios, oh Dios, Oh Dios!" -



La televisión transmitió la grabación del dramático momento en el que un testigo asiste al desplome del puente de una altura de 90 metros. "¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Oh Dios!", clama horrorizado.



"Escuché como un trueno, mi hija creía que era un terremoto. Entendimos luego que era la caída del puente. Algo terrible", contó a SkyTV una habitante del sector, altamente poblado.



La policía no descarta que se trate de un fallo estructural del puente y una investigación judicial ha sido abierta para establecer quiénes son los responsables de la tragedia.



"Todo parece indicar que el mantenimiento había sido realizado correctamente", explicó el ministro de Transporte, Danilo Toninelli, quien prometió que los responsables "pagarán, pagarán todo".



El puente "enfermo", como era llamado, fue realizado por el ingeniero Riccardo Morandi, el mismo autor del puente General Urdaneta de Maracaibo, en Venezuela, uno de los más largos en el mundo, que se hundió tras el choque de un barco petrolero.



Autoridades de España, Francia y Alemania han enviado mensajes de solidaridad.



Debido al accidentado relieve de la región de Génova, encajada entre el mar y la montaña, la autopista está jalonada por largos túneles y viaductos.



El desastre se produjo en una autopista que conecta Italia con Francia, y ciudades norteñas como Milán, con las playas de Liguria. El puente Morandi une la carretera A10 que va rumbo a la Riviera Francesa y la carretera A7 que continúa al norte hacia Milán. Inaugurado en 1967, tiene 1.182 metros de longitud y una altura de cerca de 100 metros.

El diseño del puente ha sido criticado en el pasado. Antonio Brencich, profesor que se especializa en construcción reforzada de concreto de la Universidad de Génova, dijo en una entrevista de 2016 que el tramo es una “falla de ingeniería”.



“Ese puente está mal. Tarde o temprano tendrá que ser reemplazado. No sé cuándo, pero llegará un momento en que el costo de mantenimiento será más elevado que su reemplazo”, dijo al medio italiano Primocanale.



Fuente: AFP /AP