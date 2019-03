Gökmen Tanis, el turco procesado por violación y sospechoso del tiroteo en Holanda

Tres personas murieron y cinco resultaron heridas en un ataque armado la mañana del lunes en un tranvía en Holanda, informaron las autoridades, señalando a Gökmen Tanis como principal sospechoso.

El ataque ocurrió en Utrecht, un pueblo en el centro de Holanda. Horas después, las autoridades informaron que Gökmen Tanis fue arrestado.

"Me acaban de decir que el sospechoso que buscábamos acaba de ser arrestado”, dijo el jefe policial local Rob van Bree cuando concluía una conferencia de prensa.

Las autoridades antes habían vinculado a un hombre, de 37 años y nacido en Turquía, con el tiroteo. Publicaron la fotografía del hombre con barba rasa en el transporte público, vestido de suéter azul oscuro con capucha baja, e identificado como Gökmen Tanis.

¿Quién es Gökmen Tanis?

Gökmen Tanis nació el 2 de julio de 1981 en Yozgat, Turquía. Sus padres son separados y tiene dos hermanos mayores.

Tanis tiene un largo historial de antecedentes penales en los últimos años, lo que también encajan en el perfil de un delincuente común: robos con violencia, ataques a la autoridad y acoso sexual callejero, según confirmó una fuente judicial. No se le conoce una ocupación.

En el 2012, Tanis fue juzgado por un robo en un camión en Brabante, a finales del 2013 por intento de homicidio, en mayo del 2014 por otro robo en Utrecht y hace dos semanas declaró ante un tribunal de la ciudad como acusado de violación de una mujer en julio del 2017.

La policía cree que el ataque en el tranvía pudo tratarse de un atentado terrorista, pero también se puede tratar de un "crimen de honor", debido a la posible relación del arrestado con una de las víctimas.

El autor del tiroteo "parecía tener fijación con una persona" que viajaba en el tranvía con él y "se enfadó con la gente que intentó ayudar a esa mujer", herida por los disparos, según dijeron los testigos a la policía.

-- "Loco, pero no terrorista" --

Según vecinos entrevistados por la prensa holandesa, Gökmen Tanis era una "escoria" que descarriló su vida por el voluminoso historial criminal que tenía.

"Es un 'loco', pero no un terrorista", agregaron al medio holandés deVolkskrant los vecinos de Gökmen Tanis.

"Es el más joven de tres hermanos. En algún momento él realmente se perdió en el camino. Se drogaba con cocaína y heroína, cosas así, y con frecuencia entró en contacto con la policía. La historia cuenta que se vengó de su ex esposa o ex novia en el tranvía. Anteriormente le había denunciado una violación ", cuenta un residente local que lo conoció desde joven.

-- Familia --

El padre del sospechoso Mehmet Tanis dijo que quiere que su hijo sea "castigado" si es el autor del ataque, informó la agencia de prensa turca DHA.

"Si lo hizo, debe ser castigado", dijo Mehmet Tanis.

Según medios de comunicación turcos, la familia Gökmen Tanis es de Yozgat, en el centro de Turquía.

Mehmet Tanis dijo a DHA que regresó a Turquía en el 2008 después de divorciarse de su esposa, que se había quedado con su hijo Gokmen en Holanda, adonde habían emigrado juntos.

Se volvió a casar y ahora vive en la provincia de Kayseri, en el centro de Turquía.

"No he dialogado, no he tenido contacto con mi hijo durante 11 años, no nos hemos hablado desde 2008", dijo Mehmet Tanis a DHA. "No era agresivo, pero han pasado 11 años desde entonces. ¿Qué ocurrió, qué vivió? No lo sé", agregó.