Brexit: diputados británicos instan a May a evaluar planes alternativos

Londres. Los legisladores británicos invitaron el martes a la primera ministra Theresa May a considerar cualquier estrategia alternativa para el Brexit que logre el consenso de la Cámara Baja, tras intentar resolver el impasse arrebatando al Gobierno el proceso de divorcio de la UE en el Parlamento.

El Gobierno insistió en que el acuerdo que cerró May con la Unión Europea en noviembre, después de más de dos años de negociación, seguía siendo la única forma de organizar la retirada de Reino Unido del bloque. Esta propuesta ha sido rechazada dos veces en el Parlamento.

May espera que la apoyen los legisladores que desean un Brexit abrupto, sin trato previo con Bruselas, o de lo contrario correrían el riesgo de que se aplique una larga demora al proceso que podría implicar una relación de Reino Unido más cercana a la UE en el futuro o una cancelación de la salida.

El lunes hubo un nuevo giro en la telenovela del Brexit, cuando los legisladores despojaron al Gobierno el orden del día parlamentario para votar una serie de opciones del divorcio el miércoles. Tres secretarios ministeriales renunciaron en rechazo a la estrategia del Gobierno.

May respondió señalando que su Gobierno no estaría obligado por los resultados de esas votaciones, ya que no son vinculantes. Pero varios diputados dijeron que el Gobierno tenía que escuchar.

"Si el Parlamento es capaz de encontrar una manera de avanzar, la pregunta es si el Gobierno está dispuesto a alcanzar un consenso", dijo Hilary Benn, diputada de la oposición que preside un comité parlamentario sobre el Brexit.

Benn admitió que es posible que el Gobierno ignore los votos indicativos y siga adelante con el plan de May.

"Es verdad que es posible, pero no es un argumento para no intentarlo porque estamos en una situación de auténtico desastre. El Gobierno está sumido en el caos", sostuvo.

Entre las opciones a contemplar se encuentran la propuesta de May, un Brexit sin acuerdo, otro referéndum, la revocación del proceso de divorcio - activado mediante el Artículo 50 del Tratado de la UE -, un pacto de libre comercio con una unión aduanera y la permanencia en el mercado único del bloque.

May no ha descartado intentar la aprobación parlamentaria de su acuerdo por tercera vez esta semana, posiblemente el jueves.

La semana pasada, la UE acordó retrasar la fecha de salida de Reino Unido del 29 de marzo original debido al punto muerto del proceso. Ahora el país dejará el bloque el 22 de mayo si el acuerdo de May se aprueba esta semana. Si no, tendrá hasta el 12 de abril para definir sus planes.



Fuente: Reuters