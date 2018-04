Dos abogados del Bloque Constitucional de Venezuela solicitaron este lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que se declare nula la candidatura de Nicolás Maduro a las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo.



Los abogados señalaron que la candidatura de Maduro está afectada por vicios de “inconstitucionalidad y sancionables con nulidad absoluta”.



“El acto de admisión de la postulación de Nicolás Maduro Moros, está afectado por vicios de orden público constitucional que acarrean de manera irremediable su invalidez, es por esta razón un acto nulo de nulidad absoluta e inexistente, que viola lo dispuesto en los artículos 7, 41, 137, 227 y 233, de la Constitución; y el artículo 122 del Reglamento General de la LOPRE”, indicaron en la carta ante los miembros de la Junta Nacional Electoral.



Los abogados indicaron que presentan la impugnación en su "carácter de ciudadanos interesados en la preservación del orden público electoral, el cual se encuentra vulnerado por la admisión de la espuria postulación" de Nicolás Maduro.



"Nuestra Constitución consagra escasos requisitos para ser Presidente de la República de Venezuela. Entre éstos, en relación a la nacionalidad, establece un requisito: ser venezolano por nacimiento; y un impedimento: no poseer otra nacionalidad", argumentaron los juristas.



"Al ser Nicolás Maduro hijo de madre colombiana, y haberse residenciado, en su juventud, en Colombia, adquirió la nacionalidad colombiana por nacimiento (en virtud del principio ius sanguinis o derecho de sangre); sobre el particular, importa precisar que, al amparo de la Constitución de Colombia de 1.991 (vigente), los nacionales colombianos que detenten otra nacionalidad, NO pierden la nacionalidad colombiana", señala la misiva al ente electoral de Venezuela.



En junio de 2016, la diputada venezolana Melva Paredes presentó ante la Asamblea Nacional de su país unos documentos que alegaban que la mamá del presidente, Teresa de Jesús Moros, es colombiana y según el artículo 96 de la Constitución de este país, él es un ciudadano de la misma nacionalidad.



La impugnación también indica que la candidatura de Nicolás Maduro no es válida por haber presentado ante el CNE su denominado “Plan de la Patria 2.025” en la que se señala: "No somos el ejercicio de una gestión de gobierno. Somos un proceso revolucionario".



El jefe de Estado venezolano, que se ha dedicado a otorgar bonos económicos durante su precampaña y que actualmente se encuentra interactuando más por las redes sociales, juramentará después de Semana Santa a su comando de campaña, encabezado por su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.



Hasta la fecha, el CNE no ha aclarado cuándo inicia la campaña oficial de los candidatos a las elecciones presidenciales de mayo, en las que también se elegirán los miembros de los consejos legislativos regionales y municipales.



Puedes ver el documento completo aquí: