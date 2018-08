Corrupción K: Justicia argentina prepara pedido de desafuero para Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio presentará en los próximos días un pedido de desafuero contra la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Kirchner . Su juzgado lo está preparando, según confirmaron hoy fuentes judiciales a "La Nación".

Bonadio la citó a declarar como acusada el 13 de agosto próximo. La expresidenta será la última de la ronda de 18 indagatorias que dispuso el juez después de revisar los ocho cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta , que escribió que en vida de Néstor Kirchner uno de los lugares de destino del dinero recaudado era el departamento de Buenos Aires que ocupa, todavía hoy, Cristina.

Como ella tiene fueros, si no se presenta a la indagatoria no puede ser llevada a declarar a los tribunales por la fuerza pública si no es previamente desaforada por sus pares del Congreso. Tampoco puede ser allanada su casa ni se le puede dictar una prisión preventiva.

Fuentes judiciales relataron a "La Nación" que en un primer momento Bonadio consideró innecesario incorporar en este expediente un pedido de desafuero porque él ya se lo había solicitado en otra causa (la del memorándum con Irán) y ese pedido sigue vigente.

Sin embargo, el juzgado redactó un oficio preguntándole al Senado por el estado del trámite de aquella solicitud. Pero ese expediente ya no está en su poder. Fue elevado a juicio y está en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8, que excarceló al exsecretario legal y técnico Carlos Zannini y al dirigente social Luis D'Elía. Lo decidió con argumentos aplicables también a la expresidenta Cristina Kirchner. Todo indica entonces que, en el hipotético caso de que fuera desaforada, rápidamente sería excarcelada. Por eso, el juez prepara un nuevo pedido al Senado.

La "doctrina Menem"



La postura histórica del peronismo en el Senado es que no se le puede quitar la inmunidad de arresto a ningún legislador mientras no tenga sentencia firme. Es el criterio que se aplicó hasta ahora respecto del expresidente y senador Carlos Menem. Sin los votos del Partido Judicialista (con el que Kirchner llegó al Senado) se complicaría el avance de este nuevo pedido para desaforar a la expresidenta.



Fuente: "La Nación" de Argentina / GDA