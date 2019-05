Todo lo que debes saber sobre el primer juicio contra Cristina Kirchner

Buenos Aires. El primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner comienza el martes en un tribunal de Buenos Aires y probablemente no será el último porque sobre la ex presidenta de Argentina pesan una docena de causas por presunta corrupción.

Cristina Kirchner considera que las causas en su contra responden a una persecución política. Senadora por el peronismo de izquierda, de 66 años, el sábado anunció que será candidata a la vicepresidencia en las elecciones de octubre, en la fórmula de su ex jefe de gabinete Alberto Fernández, que intentará ganarle al actual mandatario liberal Mauricio Macri.

En esta ocasión, Kirchner será juzgada por haber favorecido a las empresas de Lázaro Báez, un empresario allegado a ella y a su esposo Néstor que ganó prácticamente todas las licitaciones en la provincia de Santa Cruz durante los tres periodos de gobierno de la pareja (2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015).

Según la acusación, numerosas obras fueron pagadas pero no terminadas y el precio de los trabajos estuvo sobrevaluado.

El empresario constructor Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner. (AFP).

"Era una maquinaria armada para estafar a los argentinos. Arrancaba en el ministerio de (planificación Federal a cargo de Julio) De Vido y se pergeñaba todo para que la plata, en lugar de a obras, fuera a los bolsillos del grupo Austral", de Báez, aseguró Javier Iguacel el ex jefe de Vialidad, el organismo público que administra las rutas.

Fue Iguacel quien promovió la causa judicial.

En el proceso serán juzgados tres personajes clave del kirchnerismo: Lázaro Báez, el empresario que se enriqueció durante los gobiernos de los Kirchner, el ex ministro Julio de Vido y el ex viceministro José López.

José López es tristemente célebre en Argentina desde junio del 2016 cuando fue arrestado mientras intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento en las afueras de Buenos Aires.

El ex viceministro José López, que fue detenido en el 2016 con US$9 millones tratando de esconder en un convento. (AP).

- "No perderá ni un voto" -

El abogado de Kirchner, Gregorio Dalbón dijo a AFP que "las causas han sido armadas por la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) con testigos que han declarado 'coacheados' (entrenados)". "Les han dicho que tenían que involucrar a la ex presidenta: 'o acusas a Cristina o vas preso' y muchos arrepentidos lo hicieron", aseguró.

Según Aníbal Fernández, también ex jefe de gabinete de Kirchner, el caso "no le hará perder ni un voto porque la sociedad argentina sabe que es todo un invento".

"Es una persecución política, mediática y judicial que va a terminar en la nada porque no hay delito", consideró Dalbón.

La defensa de Kirchner presentó numerosos recursos de queja ante la Corte Suprema bajo el argumento de que las acusaciones son infundadas.

Según Dalbón, Cristina Kirchner "no tenía posibilidad constitucional de decidir, elegir, direccionar a quién va una licitación".

La provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, fue el bastión político de los Kirchner. Néstor fue alcalde de la capital, Río Gallegos, y luego gobernador de la provincia que ahora gobierna su hermana, Alicia Kirchner.

Estos son los datos principales del juicio de la denominada "causa Vialidad":



►El proceso será llevado adelante por el Tribunal Federal Oral 2, de Buenos Aires, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y demandaría casi un año de audiencias, con la comparecencia de unos 160 testigos.



► En total están acusadas trece personas: la ex presidenta Cristina Kirchner; el ex ministro de Planificación Julio de Vido; el empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones; el ex secretario de Obras Públicas José López; Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner; Nelson Periotti; Raúl Daruich; Mauricio Collareda; Héctor Garro; Juan Villafañe; Raúl Pavesi; José Raúl Santibañez; y Abel Fatala.



► Los imputados serán juzgados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública.



► Para los fiscales que intervinieron en la investigación del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los acusados favorecieron al empresario Lázaro Báez, cercano al fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), en la adjudicación entre 2004 y 2015 de 52 obras públicas, por unos 46.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares), en la sureña provincia de Santa Cruz, tierra natal de Kirchner y de la que fue gobernador.



► Entre los testigos que serán convocados a declarar están, entre otros, cuatro ex jefes de Gabinete de Cristina -Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa-; el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el financiero "arrepentido" Leonardo Fariña.

► También se espera la comparecencia como testigo de Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de la propia Cristina en el 2008, y a quien la ex mandataria ha elegido para encabezar una fórmula electoral para las elecciones presidenciales de octubre próximo, con ella como candidata a la Vicepresidencia.

► Además deberán comparecer como testigos importantes empresarios del sector de la construcción y la infraestructura, como Angelo Calcaterra -primo del presidente argentino, Mauricio Macri-, Carlos Wagner, Juan Chediak, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian.

Fuente: AFP / EFE