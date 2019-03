Hallan muerto en su casa al perito que avaló la hipótesis de que Nisman fue asesinado

El prestigioso médico forense Osvaldo Raffo fue hallado hoy muerto de un balazo en la bañera de su casa, en el partido bonaerense de San Martín, donde los investigadores encontraron una nota firmada en la que decía que no aguantaba más los dolores que lo aquejaban por una enfermedad que atravesaba.

Según confirmaron fuentes policiales a "La Nación", Raffo vivía solo y fue hallado sin vida por su cuidadora. La vivienda no presentaba desorden. Se hallaron dos notas, una donde decía que no soportaba más los dolores, otra donde indicaba a la mujer que lo cuidaba que no entrara sola.

El caso quedó a cargo de la fiscal Ruiz de la Unidad Fiscal 2 de San Martín. Alrededor de la casa se delineó un perímetro para preservar la escena.

Se informó que el arma utilizada para quitarse la vida fue un revólver, presumiblemente de calibre 38.

Para muchos entendidos en la materia, Raffo, de 84 años, fue el máximo exponente argentino vivo de la medicina forense. Hizo más de 20.000 autopsias. La primera fue en 1963. Hizo peritajes en los casos policiales más transcendentes como en el asesinato de María Soledad Morales, en el homicidio de Alicia Muñiz a manos del campeón mundial de boxeo Carlos Monzón, en el suicidio del prestigioso cardiólogo René Favaloro, en el crimen del soldado Omar Carrasco y en la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Sus colegas hablan de él con mucho respeto y lo llaman "maestro". En agosto del 2013, en una entrevista con "La Nación", Raffo sostuvo que la función del médico forense es "traducir lo biológico a lo jurídico. El forense debe determinar las causas de la muerte".

Fuente: "La Nación" de Argentina, GDA