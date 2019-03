México: Mujer amenaza de muerte a policía durante prueba de alcoholemia | VIDEO

Una mujer en evidente estado de ebriedad amenazó de muerte a un oficial de la policía de Cancún en México. El hecho fue captado por la cámara del efectivo policial y las imágenes se han vuelto virales.

El auto de la mujer, apodada en internet como "Lady te mato", fue detenido para pasar una prueba de alcoholemia, razón por la que amenazó de muerte al uniformado mientras daba la impresión de hablar con alguien de influencia en el celular.

“¿Lo podemos o no, sí o no, desaparecer?” preguntó la señora por teléfono. “¡Yo te voy a decir una cosa papasito, mañana no amaneces!”, fueron las palabras con las que amenazó al policía.