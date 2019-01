El video de la tensa conversación entre militares sublevados y un mayor general de Maduro

Caracas. Un video mostró un tenso intercambio de palabras entre militares sublevados de Venezuela y un mayor general del régimen de Nicolás Maduro. La conversación se produjo luego del levantamiento de Cotiza. Las imágenes vienen siendo compartidas por diversos usuarios de Twitter. La versión completa del video se encuentra en Youtube.

El video ha sido difundido por la cuenta de la agrupación Soldados de Franelas. "Le vamos a mandar un mensaje a toda Venezuela de que nosotros también estamos padeciendo lo mismo que está padeciendo el pueblo de Venezuela", menciona uno de los militares sublevados.

En el video difundido en Youtube, el mayor llegó a reconocer como válidos algunos argumentos de los soldados sublevados. "Tienen razón en lo que dicen".

Situación actual dentro del comando pic.twitter.com/aWuCP8rgov — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 21 de enero de 2019

"Los que están afuera también nos están apoyando. En otros destacamentos, en redes sociales", menciona uno de los militares sublevados.

El mayor reconoció la complicada situación de Venezuela, pero no culpó a Nicolás Maduro. "A lo mejor tendrás razón, en que no se le atiende muchas necesidades. Tú tienes que saber quién está detrás de todo esto. ¿No has escuchado los pronunciamientos de Estados Unidos?", mencionó.

Un militar también contó una tragedia que vivió a raíz de la crisis venezolana. "En octubre perdí a mi bebé de cuatro meses, por esta situación", dijo.

El mayor se mostró fastidiado al notar que lo estaban grabando. Fue entonces cuando aclaró que él no estaba portando armas durante el diálogo.

Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, afirmó que el un grupo de militares que se había rebelado contra el Gobierno de Nicolás Maduro fue "rendido y capturado".

En un comunicado, la FANB explicó que los insurrectos conformaban un grupo "reducido" de militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y les acusa de haber robado un lote de armas de guerra en horas de la madrugada, así como de haber secuestrado bajo amenaza de muerte a cuatro agentes más.

"Durante la detención se logró recuperar armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar, a los sujetos se les aplicará todo el peso de la ley", subrayó la nota publicada por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.