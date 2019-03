The New York Times afirma que Maduro usó comida y medicina para comprar votos El gobierno de Venezuela advirtió a la población que si no votaban por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2018 dejarían de recibir subsidios y medicinas

Oposición venezolana no reconoce el nuevo mandato que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del 2018. (Foto: AFP) Oposición venezolana no reconoce el nuevo mandato que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del 2018. (Foto: AFP)