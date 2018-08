Carta a los candidatos a la alcaldía, por Fernando Cáceres

Estimados señores:

Tras revisar las propuestas de campaña sobre el tráfico vial de los siete candidatos a alcalde de Lima que superan el 5% de intención de voto, se observan muchas generalidades en cuanto a aquellos problemas no relacionados directamente con la infraestructura ni las unidades de transporte. Sus planes no dicen prácticamente nada, a pesar de estar plenamente identificados por la campaña #NoTePases de El Comercio.



La gran virtud de esta campaña es haber identificado, en los cuatro meses que lleva, nudos gordianos poco visibles, pero claramente causantes del caos vehicular en el que vivimos.

El sistema de puntos: si algún chofer acumula 100 o más puntos en faltas durante 24 meses, es sancionado con la suspensión de su licencia por seis meses. A la segunda oportunidad se le suspende por un año, y a la tercera se le quita la licencia de por vida. Sin embargo, este Diario ha encontrado que los cuatro conductores de combi con más papeletas en Lima no tienen ningún punto en contra registrado. La razón es que la mayoría de las fiscalizaciones son realizadas por inspectores municipales, no policías, que aplican reglamentos que no restan puntos en las licencias, por más que se traten de infracciones muy graves. Así como lo oye.



Las autorizaciones para circular: la Municipalidad de Lima acaba de ampliar a 18 meses las autorizaciones para circular a las 339 empresas de transporte, sin siquiera filtrar aquellas que tienen faltas graves o que deben millones de soles en multas. Solo las 20 empresas con más papeletas deben S/83,5 millones, e incluso hay una, La Nueva Estrella, que debe S/7,9 millones y mantiene en operación varios vehículos con órdenes de captura. Hay cero incentivos para que los propietarios promuevan que sus choferes se porten bien.



La actitud de los pasajeros: #NoTePases ha tomado nota de varios casos de pasajeros que atacaron a choferes que no quisieron parar en ‘cualquier parte’. Primero se hizo viral el video en el que Juan Casimiro fue golpeado por un pasajero por no parar donde a aquel le daba la gana, y días más tarde la misma empresa entregó otros videos de agresiones previas, como el de dos mujeres que agredieron a puñetes y patadas a un chofer por no parar donde ellas querían, y arrojaron los boletos y el dinero por la ventana. Hay grabaciones, pero las empresas formales no denuncian (y el siguiente punto dejará claro por qué).



La inoperancia del sistema de justicia: el 18 de julio, según este Diario, la fiscalía dejó libre a un grupo de colectiveros que, días antes, había atacado con palos y piedras a policías, inspectores y miembros de la fiscalía que estaban realizando una operación contra el transporte informal en Ancón (y es la segunda vez en el año que algo así ocurre en dicho lugar). Todo ello, a pesar de que los hechos fueron registrados en video, y de que hubo un fiscal presente durante la agresión. ¿Encontraron ‘hermanitos’ en las autoridades?



Sin solucionar estos cuatro problemas, no habrá choferes, empresas ni pasajeros obligados e incentivados a cumplir las normas, aun cuando llegáramos a tener infraestructura y unidades adecuadas.



La prensa ya ha hecho gran parte del trabajo que les corresponde a ustedes. Por favor, usen ahora esa información y conviértanla en propuestas y acciones normativas, de supervisión y de comunicación. No se queden solo en “lo que es estrictamente de su competencia”. Asuman el liderazgo de la reforma del transporte, incluso denunciando públicamente a las autoridades que no están cumpliendo con su trabajo, como las del sistema de justicia. La opinión pública se pondrá rápidamente de su lado, como acaba de pasar con Vizcarra.



Saludos.