1918: Auge del fútbol

El domingo 19 de mayo la Liga Peruana de Fútbol dará comienzo a la temporada. Se jugarán 8 interesantes matchs, con el siguiente programa: 9:00 a.m.: Unión Perú versus Asociación Alianza. 10.00 a.m.: Fraternal Barranco versus Inca N° 1. 11:00 a.m.: Alianza versus Jorge Chávez N° 2. 12:00 m.: Pedro de Osma versus White Star. 2:00 p.m.: Atlético Peruano versus Deportivo Lima. 3:00 p.m.: Sport Progreso versus Jorge Chávez N° 1. 4:00 p.m.: Vitarte versus Alianza Chorrillos. 5:00 p.m.: Tarapacá N° 1 versus Bielovucic N° 1. Aumenta la afición futbolística.

H.L.M.