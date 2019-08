Mary Luz Andía, clasificada a Tokio 2020, dejaría el deporte para trabajar por deuda en Instituto

En tiempos en los que tanto se habla del apoyo al deporte, Mary Luz Andía vive todo lo contrario. La marchista nacida en Espinar pero que radica en Arequipa , contó en sus redes sociales que está a punto de tomar una decisión que la alejaría del deporte.

Mary Luz está clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Marcha 20km -consiguió la marca en junio pasado en La Coruña-. Sin embargo, la falta de apoyo la estaría obligando a tener que dejar el deporte para solventar sus gastos.



Ella contó en sus redes sociales que tiene una deuda de dos mil soles con el Instituto José Crisan de Arequipa donde estudia Educación Física. Tiene que pagar para que la dejen ingresar a clases. Ante esto, debe buscar un trabajo para poder solventar tales estudios.



Sin embargo, ella como atleta con logros en la categoría Sub 20 y con la clasificación a Tokio 2020 debe recibir un apoyo de parte del IPD vía el Programa de Apoyo al Deportista, pero no se da el caso. "Invertí mis ahorros en entrenamientos pensando que me reincorporaría rápidamente al sistema PAD, pero veo la demora", cuenta en sus redes sociales.

Ella estaba en el PAD, pero hace unos meses la retiraron "Por falta de resultados", aun cuando no ha habido competencias de su categoría. "Si no llego a pagar el monto que adeudo en el Instituto, me veo obligada a trabajar para continuar con mis estudios. Eso significaría que debería dejar el deporte", asegura.



"PIDO APOYO A LAS PERSONAS, EMPRESAS DE BUEN CORAZÓN QUE ME PUEDAN APOYAR CON EL MONTO DE 2.000 SOLES aquí dejo mi número de cuenta 04-076-382579 (Banco de la Nación)", pidió en su cuenta de Facebook para poder seguir estudiando.



Se espera que el IPD atienda este reclamo, ya que como clasificada a Tokio 2020 y con resultados como ser campeona sudamericana Sub 20, subcampeona panamericana Sub 20, récord nacional sub 20, debe estar recibiendo un apoyo para que pueda seguir creciendo como deportista con proyección.