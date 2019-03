Áncash: más de 500 alumnos no inician clases por obra paralizada en colegio | FOTOS

Más de 500 alumnos de la institución educativa N° 89506 - Eduardo Ferrick, ubicada en el distrito de Coishco, en la región Áncash, no han iniciado el año escolar 2019 debido a que la obra de reconstrucción de su colegio, financiada por el Ministerio de Educación, se encuentra paralizada desde hace dos semanas.

Este proyecto, valorizado en S/5'341.811, se inició en setiembre del 2018 y tenía previsto concluir en abril de este año, sin embargo, los trabajos de construcción han llegado a un 80% de avance, ya que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) no ha cancelado tres valorizaciones de pago, según refirió un representante de la empresa Bahía Blanca, a cargo de la obra.

Según el expediente técnico, la obra contempla la construcción de 16 aulas, una biblioteca, ambientes para laboratorio, tanque elevado para almacenar agua, dos servicios higiénicos, dos comedores y oficinas administrativas para los niveles de inicial y primaria.



Por su parte, la directora del centro educativo, Feliciana Pulido, informó que ante esta situación ha decidido pedir prestado las aulas de otras escuelas públicas y privadas de la ciudad hasta que se concluyan las labores de reconstrucción, a fin de que los niños no sigan perdiendo clases.



“Las clases no han iniciado porque no existen las condiciones adecuadas para iniciar el año lectivo. Estamos gestionando ante los colegios 88044 y San Lorenzo para que nos puedan brindar sus espacios a fin de que los alumnos no se perjudiquen más”, declaró Pulido.



La directora y los padres de familia han pedido a los funcionarios del Ministerio de Educación reiniciar este proyecto cuanto antes en favor de la población estudiantil.



“Estamos preocupados porque nuestros hijos se están retrasando en sus clases. Nos dijeron que en marzo ya estarían listas las aulas, pero aún no colocan las puertas ni ventanas. El área es inseguro para los alumnos y se pueden caer en el recreo", manifestó una madre de familia.



La Contraloría General de la República señaló que la obra presenta un inadecuado proceso constructivo en las columnas de la infraestructura educativa y que se ha incumplido con el contrato.

