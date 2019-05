Áncash: absuelven a César Álvarez por delitos de corrupción

El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, fue absuelto de los delitos de malversación de fondos y colusión en el juicio que se le seguía en presuntas irregularidades en la licitación y la construcción del Módulo de Justicia del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa.



El Ministerio Público solicitó 8 años de prisión para la ex autoridad regional por haberse coludido con empresarios y ex funcionarios en la construcción de Módulo Penal del Santa, valorizada en más de S/14 millones. Sin embargo, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios consideró que la fiscalía no ha demostrado su culpabilidad en este caso.

Para el Juez Fernando Arequipeño Ríos, el ex mandatario regional no cometió alguna ilegalidad en aprobar las modificaciones presupuestarias para financiar la ejecución del nuevo edificio judicial y no participó de los actos colusorios para la buena pro y ejecución de la obra.

No obstante, el magistrado determinó que los ex servidores de la Subregión Pacífico Enrique Godoy Palacios, Cecilia Alfaro García y William Bejarano Rivera fueran sentenciados a cinco años de prisión por el delito de colusión. Mientras que, para la representante del consorcio Jurídico Mariela Gloria Rivero Antúnez dispuso tres años de pena suspendida.

Así se realizó la audiencia contra César Álvarez. (Foto: Laura Urbina)

El juez anticorrupción ordenó que los condenados paguen una reparación civil de S/50.000 de manera solidaria.

Por su parte, el fiscal anticorrupción del Santa Laureano Añanca se mostró en contra de la resolución judicial y adelantó que apelará esta decisión el próximo 8 de junio a las 4:00 p.m., cuando se lea la sentencia en su integridad.

Al final de la audiencia de lectura de lineamientos de la sentencia, César Álvarez, a través de una videoconferencia en el penal Piedras Gordas, festejó el fallo judicial junto con sus familiares que acudieron a la diligencia.

Yoshelin Álvarez Asián, la hija de Álvarez, dijo que esta vez han encontrado justicia y que seguirán luchando por la inocencia de su padre, quien afronta otros procesos por el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco y los casos por corrupción en la carretera Chacas - San Luis – Carhuaz, los cuales se encuentran en la etapa final.