Áncash: inician año escolar en iglesias evangélicas por obra de colegio paralizada

Más de 400 estudiantes de nivel primaria del colegio Eduardo Ferrick, del distrito de Coishco, región Áncash, han iniciado el año escolar 2019 en las instalaciones de dos iglesias evangélicas y una vivienda, debido a que la obra de reconstrucción del centro educativo se encuentra paralizada desde hace tres semanas.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación ha financiado la obra en S/5'341.811, sin embargo, por falta de pagos a la empresa ejecutora, esta ha quedado inconclusa en un 80%.



Los padres de familia y los docentes de la institución educativa han decidido pedir prestado los ambientes de las iglesias para que los alumnos no pierdan las actividades escolares que recién se han iniciado el último lunes.



“Les pido que aceleren la reconstrucción del colegio. Estamos hacinados, no podemos trasladarnos, los niños no se pueden movilizar. Ahora estamos en la iglesia Peniel, El Nazareno y una casa en los turnos de mañana y tarde, pero el nivel inicial de cuatro años está funcionando en un salón del colegio”, expresó la maestra Carmen Rodríguez.



En tanto, el alcalde de Coishco, Abel Sánchez, explicó que hace tres semanas firmó un convenio con el Pronied para que abonen el dinero a la municipalidad y así se cancelen los pagos a la empresa constructora, pero hasta la fecha no lo envían, aduciendo que tienen plazo hasta el 30 de marzo.



“El Gobierno Central debe ser más responsable, los alumnos están esparcidos en diferentes ambientes, los padres de familia están preocupados por los niños. Todos los días llamamos para que envíen el dinero, sin embargo, los funcionarios del Pronied nos indican que tienen plazo hasta el 30 de marzo. Estamos esperando que hagan el desembolso para pagar al empresario constructor y que este reinicie la obra, que debe ser entregada el 12 de abril”, sostuvo.



Cabe indicar que la obra fue observada por la Contraloría por deficientes trabajos en la construcción de aulas y el incumplimiento del contrato.

