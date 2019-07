Caso Nolasco: reservarán juzgamiento de César Álvarez y Rubén Moreno

El Colegiado A de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial reservó el proceso de juzgamiento para el ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, y Rubén Moreno Olivo, sindicado jefe de los sicarios de la red criminal, por los delitos de homicidio calificado en agravio del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos y asociación ilícita para delinquir.

La disposición fue dada por los miembros del Colegiado luego de que se conociera que el sentenciado Rubén Moreno, conocido como ‘Goro’, fue trasladado el último domingo al reclusorio de Challapalca, en Tacna, donde Álvarez Aguilar también permanece recluido desde el 12 de julio pasado.



Ambos no pudieron participar en la audiencia de alegatos finales que se desarrolló el lunes en el penal Piedras Gordas por falta de conectividad con el establecimiento penitenciario de Challapalca. Sin embargo, en los próximos días se fijará la fecha en la que puedan escuchar los cargos y brindar su defensa legal y material antes de ser sentenciados.

Cabe indicar que la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima ha solicitado para ambos imputados 35 años de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio calificado y más de 10 años de cárcel por el delito de asociación ilícita para delinquir.

- Fiscalía reafirma tesis -

No obstante, en esta audiencia el fiscal superior Vilmer Morillas reafirmó su tesis acusatoria respecto al delito de asociación ilícita para delinquir. El magistrado sostuvo que desde el 2010 César Álvarez Aguilar y Luis Humberto Arroyo Rojas, sindicados de ser los líderes de la red criminal, habían ideado, planificado y ordenado la muerte de Ezequiel Nolasco con la finalidad de ocultar los delitos que la organización estuvo cometiendo y que era de conocimiento del ex consejero y opositor del ex mandatario regional.

