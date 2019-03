Chimbote: cerrarían mercado El Progreso para facilitar la construcción de un hospital

El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, advirtió con clausurar el mercado El Progreso de Chimbote, en Áncash, si un grupo de comerciantes opositores no realiza el cambio de giro comercial para facilitar la construcción de un hospital de nivel II.

Sucede que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) tiene previsto edificar el nosocomio El Progreso con una inversión de S/48 millones, a un costado de este centro de abastos, sin embargo, ha solicitado que los 190 vendedores dedicados al expendio de alimentos húmedos (carne, comida y verduras) se cambien de rubro, debido a que cerca de un establecimiento de salud no pueden vender ese tipo de productos.



“No me va a temblar la mano cerrar 50 o 70 puestos a la buena o mala, solo quiero que entiendan lo beneficioso que será contar con un hospital cerca del mercado. Hasta el viernes tienen plazo para venir a firmar el acta para el cambio de giro, de lo contrario procederemos con la clausura. Este hospital se construye sí o sí. Señores comerciantes no se dejen engañar, nosotros tenemos la directiva y la decisión firme de atender el pedido de toda una población que clama un hospital”, expresó Briceño.



La construcción del establecimiento de salud ha generado un conflicto social. El último lunes, los comerciantes, liderados por el dirigente Juan Hernández, que se niegan a cambiar de giro comercial se enfrentaron a los vendedores que sí están a favor. Ellos han propuesto que el hospital se construya en el terreno del estadio Manuel Gómez a fin de no perjudicarse.



No obstante, el martes por la mañana, moradores de 12 pueblos jóvenes y profesionales del centro de salud El Progreso se movilizaron por las calles de Chimbote y protagonizaron un plantón en el frontis del palacio municipal para exigir el cierre del mercado y la inmediata construcción del nuevo hospital.



Por su parte, el secretario general del pueblo joven El Progreso, Walter Quispe Lozano, y la directora de la posta médica, Patricia Vilcarino, han respaldado la ejecución de la obra ya que beneficiará a más de 90 mil personas en Chimbote.

