Refuerzan seguridad en minera Las Bambas

Agentes del Ejército y la Policía Nacional reforzaron este lunes la seguridad en las afueras de la minera Las Bambas, ubicada en la región Apurímac. Esto, debido a que un grupo de comuneros de Fuerabamba (Cotabambas) permanecen desde el viernes en el sector de Manantiales, uno de los ingresos a la minera, protestando por la detención en Lima de su dirigente Gregorio Rojas.

“Aquí nos vamos a quedar, haciendo olla común, hasta que liberen a nuestro presidente”, dijo una comunera. En el lugar hay niños, ancianos e incluso mujeres embarazadas.



En tanto, este lunes se cumplen 50 días desde que un grupo de comuneros de Fuerabamba impiden el paso de vehículos de la minera a la altura del fundo Yavi Yavi (Cusco), en el corredor minero. La carretera que deben usar los camiones que trasladan cobre hacia el puerto de Matarani (Arequipa) no está bloqueada con piedras, pero los moradores no dejan pasar ningún vehículo de la empresa.



La tensión en torno al conflicto se elevó la noche del último jueves cuando se detuvo preliminarmente en la capital a Rojas y a los asesores legales de la comunidad, entre otras personas. La fiscalía los acusa de extorsión.



En diálogo con El Comercio en Challhuahuacho, un comunero que no quiso identificarse dijo este lunes que continuarán con la protesta mientras el presidente de su comunidad siga detenido. “No nos importa el tiempo que tengamos que protestar porque él y nuestros asesores están injustamente detenidos. Este problema es culpa del Estado Peruano”, precisó.



Agregó que muchas otras comunidades de Challhuahuacho acordaron sumarse a la protesta y advirtió que están evaluando acatar un paro indefinido.



A través de un pronunciamiento conjunto, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron, y los alcaldes provinciales de Abancay, Chincheros, Andahuaylas, Grau, Aymaraes y Antabamba expresaron su respaldo a la comunidad de Fuerabamba.



Ellos pidieron al Gobierno Central el cumplimiento del plan de desarrollo de la provincia de Cotabambas, aprobado el 22 de octubre del 2016, y a la empresa minera mantener una relación “socialmente aceptable” con las comunidades del área de su influencia, a fin de generar un desarrollo socioeconómico sostenible y ambientalmente viable.



“Solicitamos el levantamiento del estado de emergencia que genera un clima de inestabilidad socioeconómica en la provincia de Cotabambas”, precisaron.



En Cusco, dirigentes de Chumbivilcas afirmaron que mantienen coordinaciones con representantes de Paruro y Espinar para extender la medida de protesta, en caso no se llegue a una solución.

Pronunciamiento firmado por el gobernador y los alcaldes de Apurímac que plantea la liberación del presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, y que se levante el estado de emergencia.



— Reunión con Ejecutivo —

Un derrumbe en Curahuasi (Apurímac) retardó este lunes la llegada a Abancay de la comitiva encabezada por el titular de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina.

Ellos se reunieron con el gobernador y otras autoridades de Apurímac, quienes, entre otros puntos, también exigieron que se libere a Rojas. “Nosotros les hemos dicho que nosotros no podemos disponer de su situación judicial y legal porque eso depende del Ministerio Público”, dijo Molina.



Añadió que el diálogo continuará en los próximos días y que este martes sostendrán otra reunión con los alcaldes de Apurímac. Indicó que el Gobierno no se ha puesto un plazo para resolver este conflicto. “No podemos prorrogar indefinidamente este enfrentamiento”, indicó.

