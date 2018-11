Arequipa: dictan 18 meses de prisión preventiva contra 3 acusados de tráfico de niños

La modelo y productora de eventos, Cinthia Carolina Tello Preciado, sindicada por el Ministerio Público como la líder de una presunta banda criminal dedicada al tráfico de niños en Arequipa, recibió 18 meses de prisión preventiva. Esta misma medida fue dictada contra Roque Yáñez Quispe, chofer, presunto intermediario y negociador; y Kathy Quinteros Quispe, quien se presume realizaba las coordinaciones y se desempeñaba como 'jaladora'.

La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada había solicitado 36 meses de prisión preventiva para los 11 supuestos integrantes de la red criminal “Los desalmados del tráfico humano”, por los delitos de trata de personas, organización criminal y favorecimiento al aborto.

Luego de cinco días de audiencias, la noche del viernes la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia de Arequipa emitió su fallo sobre el requerimiento.

Para la magistrada Danitza Sánchez Herrera, el Ministerio Público no ha acreditado la existencia de una organización porque no ha precisado su finalidad ni la función de cada miembro. En este sentido, dijo que la fiscalía solo presentó un organigrama, pero no identificó la estructura de la organización. Por esta razón, para la jueza no existen elementos para que los acusados sean declarados como una organización criminal.

Sobre el delito de favorecimiento al aborto consentido, tampoco se tipificó la actuación de los miembros. La fiscalía sostiene que hay indicios del delito de aborto, pero para la jueza estos no son suficientes ni graves para vincular a los imputados.

Respecto a la posible comisión del delito de trata de personas, la jueza manifestó que sí existen indicios fundados que vinculan con este delito a tres de los 11 presuntos miembros. Por ello, dispuso 18 meses de prisión efectiva para Cinthia Tello, Roque Yáñez y Katy Quinteros.

Los tres detenidos de manera preventiva fueron trasladados al penal de Socabaya, mientras que los otros ocho acusados, entre ellos el ex director de la Policía Nacional, Raúl Becerra Velarde, fueron liberados con comparecencia simple. La fiscal encargada del caso, Rosmery Palomino, apeló el dictamen de la jueza.

Como se recuerda, el pasado 6 de noviembre, 260 policías y 20 fiscales capturaron a 14 personas que, según el Ministerio Público, eran miembros de una presunta banda criminal dedicada a comercializar bebes en Arequipa.

Las autoridades allanaron nueve viviendas, cuatro consultorios, una clínica y dos tópicos clandestinos y lograron rescatar a una menor de cinco meses de edad.

La investigación formal sobre este caso recién comienza. La medida de prisión preventiva que requirió la fiscal para 11 personas era para garantizar que no se fuguen. En total, son 11 los investigados por este caso, además de otros cuatro que están en calidad de citados.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe