Directivo de Southern: “Ya tenemos un proceso de diálogo en marcha [por Tía María]”

Luego de que el Gobierno otorgara a Southern la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, un sector de la población de Islay (Arequipa) convocó una paralización desde este lunes 15 como medida de protesta.

► Tía María: Defensoría pide garantizar protección y beneficios de Valle de Tambo



► Elmer Cáceres sobre Tía María: "Si no se anula la licencia no hay diálogo"





—Usted ha dicho que existe una “mayoría silenciosa” que está a favor del proyecto en Islay. ¿Quiénes son, y por qué cree que están en silencio?



La mayoría de personas están fuera del día a día de los temas que muchas veces muestran las noticias. Están más preocupadas de tener que abrir su puesto en el mercado, o de trabajar en su tierra. Ese es el grupo de gente que creo que ve el proyecto de forma bastante positiva, porque ve que habrá muchas oportunidades.



—¿Entonces por qué hay gente que rechaza el proyecto?



Eso habría que preguntárselo a ellos. Vemos una oposición con un carácter bastante radical. En el pasado ha sido una muy violenta, y eso nos preocupa. Esperamos que esas cosas no ocurran ahora.



—¿Qué entiende Southern Copper por diálogo?



El diálogo se da a distintos niveles. Establecimos un canal que nos ha ayudado mucho a entender las necesidades y preocupaciones de la población de la zona. Es un proceso que hemos llevado a lo largo de los años; creo que ha sido bastante exitoso, pero no termina por una razón muy sencilla: el desarrollo también es un proceso, y este tiene que ir acompañado por una conversación constante. El Gobierno ha recibido una propuesta para formar algún tipo de mesa de discusión, y eso es algo de lo que se está hablando. Es importante precisar que, si bien el Gobierno está buscando este tipo de instancia, y seguramente va a conversar con la población o con quienes corresponda, nosotros ya tenemos un proceso de diálogo en marcha.



— ¿Con quiénes dialogan?



Dialogamos diariamente con las personas que trabajan y viven en la zona. También tenemos un nivel de diálogo con las autoridades, las anteriores y las actuales, de nivel local, regional y nacional. Consideramos que nuestro diálogo ha cubierto los tres estamentos.



—¿El presidente Vizcarra debe ir al Valle de Tambo?



Creemos que el presidente medirá si le corresponde o no participar directamente de esto.



—¿Han conversado directamente con el presidente?



Sí, hablamos del proyecto. Fue hace algunos meses [...] Le informamos sobre el avance del proyecto [Tía María]. El presidente vio con interés lo que la compañía había avanzado, nos hizo algunas recomendaciones, pero por discreción no puedo mencionarlas.



—¿Han planteado con el Gobierno un calendario o agenda específica de diálogo?



No. La iniciativa partió del gobernador de Arequipa [Cáceres Llica] inicialmente, entonces corresponde al gobernador y al gobierno, que aceptó la propuesta [definirlo].



—Ustedes se han comprometido a no iniciar la construcción de Tía María sin generar espacios de diálogo, junto al gobierno, a fin de “lograr un contexto social más favorable”. ¿Qué debe suceder para llegar a ese contexto?



Primero, creo que el Estado va a participar más intensamente de este proceso. Sé que ha habido esfuerzos bastante importantes de autoridades y ministros para avanzar en un proceso de conversación. Lo que percibimos es que vamos a entrar en una nueva etapa.



—¿Hasta cuándo se extendería esta “nueva etapa” si no se logra ese contexto social favorable? ¿Han puesto plazo?



No hay un plazo. Vamos a verlo de manera positiva; que las preocupaciones que puedan subsistir se aclaren, y luego encontrar puntos de trabajo en común. Así, en algún momento empezaremos con las actividades propias del proyecto.



—Los dirigentes y alcaldes de Islay anunciaron el inicio de un paro indefinido desde el lunes 15, aunque ya confirmaron que este será “pacífico” y no habrá bloqueos de vías. ¿Cómo toman esto?



Ellos tienen todo el derecho a protestar y hacerlo de manera pacífica, sin ningún acto de violencia. Es la muestra de una posición, pero no necesariamente de una mayoritaria.



—¿Cómo convencerán a Islay en esta nueva etapa?



Dentro del proceso de desarrollo del estudio de impacto ambiental [EIA, el segundo ya aprobado], hay consultas a la población; esas consultas se hicieron en su momento y el estudio fue aprobado. Nosotros ya pasamos esa etapa, y hemos pasado a otra en la cual hemos estado informando a la población sobre el proyecto [...] Nosotros podemos decir algo, pero la desconfianza que puede haber en un sector de la población es más difícil de vencer si el Estado no da también las seguridades y las garantías que la población requiere.



—Pero persiste el recuerdo del primer EIA, así como de la evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y sus 138 observaciones.



A ver: el segundo EIA fue muy, muy detallado. Nos pidieron específicamente que levantáramos todas las observaciones [del primer EIA]. Se hizo, y por eso está aprobado.



—Esta semana hubo un derrame de 3.000 litros de ácido al Mar de Cortés, que el grupo México (al cual pertenece Southern Perú) confirmó se produjo por una fuga en sus instalaciones portuarias. En el 2016, la mina Buenavista (también del grupo México) derramó 40.000 m3 de residuos tóxicos en el río Sonora (al norte de México), lo que afectó a 22.000 personas. ¿Qué garantiza que esto no sucederá en Arequipa?



No quisiera hablar de eso porque no corresponde a las operaciones de Southern en el Perú. Sobre nuestro récord de manejo de ácido sulfúrico, operamos una planta desde hace más de 20 años y no hemos tenido ningún accidente. Los otros son eventos que suceden de vez en cuando, son lamentables, y fueron aceptados por las autoridades [de México] como remediados.



—¿Hay alguna probabilidad de que la tecnología por emplear en Tía María falle?



Particularmente, estoy 100% seguro de que no vamos a tener problemas de tipo ambiental en el Valle de Tambo.



—¿Qué mensaje final le daría a la población de Islay?



Lo primero es pedirles mucha serenidad. Es importante mantener la tranquilidad, la calma en este momento. En segundo lugar, creo que la población de Tambo debe ver a Tía María como una gran oportunidad para el desarrollo de Islay [...] Creo que Tía María va a dar una gran oportunidad para que progrese todo Islay, y con Islay progresará Arequipa, y con Arequipa progresará el Perú.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe