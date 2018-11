Segunda vuelta regional en Arequipa: la postura y las propuestas de Elmer Cáceres

Con 45 años, el arquitecto Elmer Cáceres ha sido dos veces alcalde de la provincia de Caylloma, en Arequipa. Su organización pasó a la segunda vuelta tras obtener el 18,51% de los votos válidos el 7 de octubre.



—Usted ha dicho que [de ser elegido] convocará a los talentos de Arequipa para armar su equipo técnico.



Convocaremos abiertamente a los profesionales. No quiero que estén vinculados a Yamila Osorio [la actual gobernadora]. No los elegiremos a dedo. Yo he visto a jóvenes brillantes que han estudiado en diferentes países y que tienen un buen currículo, ¿por qué no convocarlos a ellos?



—Se sabe que los salarios en el gobierno regional no son muy altos.



Habrá, imagino, profesionales que quieran dar lo suyo al gobierno regional. No todo es dinero. Vamos a escoger a los mejores cuadros. Ya basta de gobernar con amigos.



—¿Qué va a pasar con el proyecto Majes Siguas II si usted gana las elecciones?



Majes II tiene que ser para los peruanos, para Arequipa y la gente del sur. Con énfasis en que vamos a cambiar el contrato. [Las parcelas que se subastarían] ya no serán de 200 hectáreas, serán de 5 a 20 hectáreas.



— ¿Es usted xenófobo?

​

No, para nada.



—Entonces, ¿por qué rechaza la inversión chilena y últimamente a los ciudadanos venezolanos? [En sus mítines, Cáceres se ha mostrado en contra de las inversiones chilenas y dijo que restringiría el ingreso de venezolanos a Arequipa].



Los países tienen que cuidar sus intereses y su gente. ¿Chile permite inversión peruana o boliviana en su territorio con todas las facilidades del caso? No lo permite. Eso no es xenofobia, es defender nuestros recursos.



—¿No es un extremista?



No soy una persona que está en contra de la inversión extranjera. Cuando era alcalde [de Caylloma], hemos hecho convenios con España, con Japón. Estamos en contra de los abusos, de las transnacionales que nos quieren someter y quitar nuestros recursos. No estoy en contra de la inversión, pero que [las empresas] respeten el medio ambiente.



— ¿Usted dijo que le va a cobrar a la minera Cerro Verde una deuda [judicializada]. ¿Cómo lo va a hacer?



Hay que conversar y luego el Estado debe realizarle otro juicio penal a Cerro Verde por perjuicios económicos, por los intereses. [La empresa] tiene que pagar, así no quiera. Nosotros vamos a exigir un pago por el tema ambiental y también por las aguas servidas que se llevan gratuitamente. Yo me voy a hacer respetar.



— ¿Usted se considera de izquierda?



No.



— ¿Cómo se define?



Como un hombre que maneja conceptos de los Andes. Un político que cultiva valores ancestrales: ‘ama sua’, no seas ladrón; ‘ama llulla’, no seas mentiroso; y ‘ama quella’, no seas flojo.



— ¿Por qué rechaza el proyecto Tía María?



Tía María no va. Así de simple.



— Se perdería el canon de Tía María. ¿De dónde sacaría recursos para ejecutar obras?



Que Cerro Verde pague lo que debe a Arequipa. Ahí está el dinero.



— ¿Cuáles serían sus medidas en los primeros 100 días de gobierno?



Implementar el hospital general con S/20 millones, para comprar todo el equipamiento y materiales que necesita. Fiscalizar la gestión de Yamila Osorio, pediremos a la fiscalía que no le dé salida al extranjero.



— ¿Qué opinión tiene del otro candidato?



Él habla (denuncia) sin pruebas. Yo muestro documentos.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe